Республиканский союз проектировщиков Казахстана поддержал законопроект о госзакупках

Саморегулируемая организация "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" поддержала законопроект "О государственных закупках". Об этом заявила заместитель председателя СРО "РСПК" Мюаш Бисарова.

По ее словам, представители проектной деятельности принимают активное участие в совершенствовании государственных закупок (ГЗ), включены в Рабочую группу по вопросам ГЗ при НПП РК "Атамекен", участвуют в обсуждении возникающих проблемных вопросов отрасли. К проекту закона о государственных закупках РК также были представлены предложения по справедливому распределению объемов работ, учитывающих интересы всех участников строительного производства.

Материал по теме Новый закон "О государственных закупках": каким он будет

Замглавы СРО "РСПК" считает, что существующая система государственных закупок в целом была направлена на осуществление государственных закупок работ, по которым имеется проектно-сметная документация, то есть на строительно-монтажные работы.

"Данный принцип довольно долго задерживал процесс внесения изменений/дополнений в действующее законодательство, связанных с государственными закупками по разработке проектной (проектно-сметной) документации, учитывающие интересы проектировщиков. Одной из причин явилось то, что приводимая в Правилах детализация прямо касалась внесения изменений в Законодательной акт, а внесение изменений в законодательный акт сложнее, чем в правила". Мюаш Бисарова

В пример она привела статьи закона о государственных закупках РК, по которым проектировщики совместно с Министерством финансов РК и НПП РК "Атамекен" своевременно не смогли внести изменения, исключающие ущемление законных прав проектировщиков:

Пункт 5 статьи 5 закона касательно предварительной оплаты (аванса) в размере 30% от суммы, выделенной для осуществления государственных закупок, без учета налога на добавленную стоимость, только для СМР. Подпункт 2 пункта 2 статьи 21 закона о том, что конкурсная документация должна содержать техническую спецификацию, утвержденную в установленном порядке, проектно-сметную документацию и ее положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. При этом сроки выполнения работ по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации только для СМР. Согласно пункту 6 статьи 22 предварительное обсуждение проекта конкурсной документации только для СМР "…распространяется на государственные закупки работ, требующих проектно-сметной документации, где конкурсная документация содержит техническую спецификацию и проектно-сметную документацию, …". Подпункт 48 пункта 2 статьи 39, где из-за отсутствия слова "в случае делегирования" толкуется субъектами по-разному "2. Государственные закупки способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам осуществляются в случаях, если: 48) приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами".

Как подчеркнула замглавы СРО "РСПК", в целях реализации поручения президента страны, где отмечено, что "вместо бесконечных корректировок сотен и тысяч подзаконных документов и инструкций следует утвердить новые компактные и понятные правила работы", велась и продолжается всесторонняя кропотливая работа по внедрению нового закона о госзакупках с привлечением общественности и заинтересованных госорганов.

"Поэтому в обсуждаемом законопроекте "О государственных закупках", разработанном МФ РК, выбран верный механизм от основополагающих принципов к детализации, то есть в законопроекте отражены понятные базовые положения о государственных закупках, а процедуры проведения государственных закупок, в том числе как предварительная оплата, осуществление государственных закупок работ, предварительное обсуждение проекта конкурсной документации, государственные закупки способом из одного источника и т.д., будут регламентированы и детализированы Правилами осуществления государственных закупок". Мюаш Бисарова

Она отметила, что целью проекта закона является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственных закупок и его качественное выстраивание, учитывающее прежде всего качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальную цену.

"В связи с чем саморегулируемая организация "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" поддерживает обсуждаемый законопроект и в целом выбранный Министерством финансов РК подход". Мюаш Бисарова









При этом, по ее словам, Комитет строительства и земельных отношений НПП РК "Атамекен" активно обсуждает с профессиональным сообществом и систематически направляет консолидированную позицию по недопущению вышеперечисленных упущений, ущемляющих права разработчиков проектно-сметной документации – основных участников строительства, в обсуждаемый проект закона "О государственных закупках".