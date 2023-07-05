Галымжан Пирматов: Все необходимые меры по снижению инфляции принимаются

Глава Национального банка РК прокомментировал вопросы, связанные с действиями монетарного регулятора по достижению цели по инфляции в 5%. По его словам, результаты от принятых мер будут видны со временем, передает Zakon.kz.

Нацбанк сообщил о целях по достижению инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе.

По оценкам регулятора, оптимальный уровень инфляции для казахстанской экономики находится выше 4% и не превышает 7%. При этом большинство оценок указывают на оптимальность таргета в 5%.

Еще в конце апреля в рамках III Международной научно-практической конференции "Стратегические вопросы денежно-кредитной политики. Вызовы новой экономической реальности" представители Нацбанка говорили о возможном увеличении таргета по инфляции до 5-7%.

"5% – это для нас вызов. Это не значит, что мы постарались облегчить задачу по инфляции. Для нас это вызов, и мы будем пытаться открыто, транспарентно коммуницировать и идти к цели по достижению инфляции в 5%. Касательно базовой ставки, решения мы принимаем с одной целью – достичь уверенного снижения инфляции с нынешних высоких уровней", – заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов в рамках пресс-брифинга по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

Глава Нацбанка указал на общее снижение инфляции, отметив, что базовая инфляция при этом «снижается не такими темпами, которыми бы хотелось», и на данный момент складывается выше годовой инфляции.

"С точки зрения внешнего сектора мы видим снижение инфляционного давления. Это связано с тем, что мировые цены на продовольствие снижаются, инфляция в наших основных странах- партнерах тоже снижается. Что касается внутренних факторов, то мы наблюдаем высокие не заякоренные инфляционные ожидания". Галымжан Пирматов

Спикер отметил, что меры, принимаемые Нацбанком по денежно-кредитной политике с целью снижения инфляции, начнут приносить результаты с учетом "определенного временного лага".

"Я считаю, что мы принимаем все возможные меры, так же как правительство принимает со своей стороны необходимые действия. У нас есть совместная программа по снижению инфляции. Таким образом, все необходимые меры по снижению инфляции принимаются". Галымжан Пирматов

Ранее мы сообщали, что Нацбанк в очередной раз сохранил базовую ставку на прежнем уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта.