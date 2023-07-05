Токаев поручил Абаеву развивать двустороннее взаимодействие с Россией

5 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Даурена Абаева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, в ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

"Президент поставил перед Дауреном Абаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия", – говорится в сообщении.

О том, что Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России, стало известно 3 июля 2023 года. Соответствующий указ подписал глава государства.

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С 29 января 2020 года должность чрезвычайного и полномочного посла РК в РФ занимал Ермек Кошербаев, который 16 июня 2023 года указом президента был назначен акимом ВКО.