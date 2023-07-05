Казахстанские врачи выступают против приравнивания к ним целителей

Противостояние научного и "магического" подходов. Казалось бы, ситуация из серии "никогда такого не было – и вот опять". Но на сей раз конфликт вышел на принципиально новый уровень. Zakon.kz рассказывает, почему доктора не оценили перспективу делить нишу с шаманами.

Отправная точка

"Детонатором" общественного негодования явился проект – из-под пера Минздрава – профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство". И документ настолько нетривиален, что создается ощущение, будто его писали не представители серьезного здравоохранного ведомства, а разработчики фэнтези-игры с открытым миром.

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Мы приведем выдержки из глоссария, а вы судите сами.

"Гомеопатия – "подобное лечится подобным", лечение малыми дозами гомеопатических лекарственных средств".

"Знахарь ("знахарь" – знать) – целитель, знающий и использующий средства и приемы народной медицины".

"Лекарь ("лек" – лечение) – целитель, знающий и использующий натуральные методы народной медицины".

"Рэйки – метод лечения энергией руки, "исцеления прикасанием ладонями" целителя".

"Травник – целитель специалист, разбирающийся в травах и траволечении".

И наше любимое: "Целитель – личность, которая избавляет от болезни чудесным образом".

Пока "чудесным образом" удалось лишь прибавить головной боли обычным, не чудесным медикам.

Смешать, но не взбалтывать?

Как уже было сказано, "белые халаты" отреагировали на попытку навязать им "волшебных" коллег весьма интенсивно. Алматинский врач Елена Хегай, ознакомившись с инициативой МЗ, запустила петицию "против уничтожения медицинского сообщества в Казахстане".

"Мы выражаем глубокую озабоченность относительно данного стандарта, который признает целителей и представителей нетрадиционной медицины полноправными членами медицинского сообщества и создает для них отдельную "специальность". Мы считаем, что внедрение данного стандарта может нанести ущерб целостности и прогрессу нашего медицинского сообщества. Мы призываем вас взвесить риски и последствия, связанные с признанием методов лечения, не имеющих научного обоснования и не признаваемых в мировом медицинском сообществе, в качестве стандартных практик. Вместо этого мы призываем сосредоточить усилия на развитии и популяризации научно обоснованной медицины, поддерживая стандарты доказательной практики. Мы также выражаем озабоченность относительно отсутствия ответственности для целителей в случае возникновения осложнений или неблагоприятных исходов у пациентов", – сказано в тексте, который на момент написания этого материала поддержали 3793 человека.

Впрочем, 72 выступили против петиции. И можно понять, почему.

Так, по мнению врача, главы Национальной ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменовой, смешивать официальную медицину с народной, конечно, не надо.

"Да, люди лечились раньше, как умели: травами, массажами. Иглоукалывание и массаж до сих пор практикуются для реабилитации. Однако это не отменяет шарлатанства и дикостей вроде заговоров, изгнания духов, постановки диагнозов какими-то "бабками", ведуньями, гадалками. Но стоит признать, что интерес людей к целителям – симптом болезни отечественной медицины. Мы утратили доверие, наше слово перестало быть законом. В сфере много проблем, работа не везде поставлена правильно, у врачей в силу загруженности нет возможности подолгу выслушивать каждого пациента. А там сидят хорошие психологи, слушают их, обещают исцеление".

До чего дошел регресс

Стоят ли ошибки настоящего возвращения в махровое средневековье – вопрос риторический. Тем более что обещание излечения от тяжелого недуга, как по взмаху палочки Гарри Поттера, действительно греет душу. Особенно когда прогнозы "маглов" из поликлиник отнюдь не утешительны.

Но чудеса порой обходятся дорого во всех смыслах. Пример тому – маленький житель села в Мангистауской области, история которого вполне могла закончиться на позитивной ноте, если б в повествование внезапно не вмешались "высшие сферы". Напомним, ребенок упал с велосипеда и сломал руку, но травматологу его родители предпочли целителя. Увы, малышу не помогли ни энергия космоса, ни сила земли – к врачам его привели лишь тогда, когда из-за начавшейся гангрены не осталось вариантов, кроме ампутации конечности.

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В 2019 году еще одного кудесника взяли под стражу после смерти его клиента – мужчина не пережил пятидневного сеанса изгнания бесов, сопровождавшегося множественными переломами ребер и ушибом легких.

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Не столь фатальных ситуаций, когда жертва причинения добра отделывается легким испугом, парой ушибов от камчи и отказом глотнуть мочи, и вовсе не счесть. И ладно бы пережитый шок – лишь бы состояние не успело ухудшиться за потерянное на колдунство время.

А целители зачастую разводят руками: не помогли танцы с бубном – значит, в чудо не верите.