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В Талгаре улицу назовут в честь "народного акима"

В Талгаре улицу назовут в честь "народного акима" Фото: пресс-служба акимата Талгарского района
Одну из улиц города Талгар Алматинской области переименуют в честь акима района Жолана Умарова, умершего от пневмонии, сообщает Zakon.kz.

В конце июля 2020 года аким Талгарского района Алматинской области Жолан Умаров скончался от пневмонии. Новость стала шокирующей для местных жителей, так как за неполный год работы аким успел полюбиться местным жителям.

В ноябре того же года, на одном из домов города Талгара появился мурал памяти Жолана Умарова. На его создании настояли местные жители. Тогда они просили назвать именем акима улицу и один из микрорайонов города.

Спустя три года инициативу поддержали в региональной ономастической комиссии.

"Жолан Умаров занимает особое место в жизни каждого жителя Талгара. За время своей работы он сделал многое, чего не смогли сделать его предшественники на протяжении десятилетий. Нам необходимо помнить и чтить таких людей, чтобы будущее поколение знало своих героев. Он был поистине народным акимом", – говорят местные активисты.

Первые табличками с названием улицы в честь Жолана Умарова появятся в Талгаре уже 7 июля.

Жолан Умаров стал акимом Талгарского района 13 сентября 2019 года. Ранее он был акимом Райымбекского района (с декабря 2017 года).

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Азат Жумаханов
Алматинская область Талгар Талгарский район
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