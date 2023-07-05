Почему в Алматы повысят тарифы на комуслуги

Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева, выступая на брифинге РСК города 5 июля, рассказала о причинах по изменению тарифов на коммунальные услуги в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, департаментом рассмотрены заявки на изменение тарифов до истечения срока действия базовых субъектов естественных монополий по регулируемым услугам водоснабжения и водоотведения, производства тепловой энергии, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией и передачи электрической энергии, а также уведомление о предстоящем повышении цен на снабжение электрической энергии.

"Основаниями для изменения тарифа явилось изменение стоимости стратегических товаров, изменение утвержденной инвестиционной программы и изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности, а также получение на баланс и в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг (АО "Алатау Жарык Компаниясы")". Асель Буденеева

Так, согласно проектам заявок, тарифы по сферам следующие:

по водоснабжению: среднеотпускной – 92,11 тенге/куб. м (33,43%), для населения 63,12 (47,27%);

по водоотведению среднеотпускной – 53,3 тенге/куб. м (44,64%), для населения 35,56 (53,94%);

по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией:

по теплоснабжению средний тариф 9982,97 тенге/Гкал (43,44%) для населения 7478,56 тенге/Гкал (43,444%);

по горячему водоснабжению в отопительный период 558,32 тенге/куб. м (36,6%) в межотопительный период 513,45 тенге/куб. м (36%).

по снабжению электрической энергией заявленный среднеотпускной тариф составлял 26,27 тенге/кВт·ч (18,44%) для населения 23,38 тенге/кВт·ч (20%).

"В соответствии с планом передачи сетей на баланс, утвержденным Управлением энергетики и водоснабжения города Алматы, сети переданы на баланс АО "Алатау Жарык Компаниясы", затраты по их содержанию представлены также проектом заявки". Асель Буденеева

Как сообщается, 14 июня прошли публичные слушания по обсуждению представленных проектов тарифов и тарифных смет на основании изменения утвержденных инвестиционных программ.

По результатам проведенного департаментом анализа, на 2023 год, с вводом в действие тарифов с 1 июля, приняты решения по следующим субъектам:

АО "Алатау Жарык Компаниясы" – увеличение тарифа на услуги передачи электрической энергии составило на 1,26 тенге, то есть от 7,05 до 8,31 тенге/кВт·ч без НДС;

ГКП на ПХВ "Алматы Су" – среднеотпускной тариф на услуги водоснабжения увеличен от 63,08 тенге/куб. м до 88,09 тенге/куб. м без НДС:

- для населения рост тарифа составил 6,4 тенге, то есть от 42,86 тенге/куб. м до 49,29 тенге/куб. м без НДС.

По водоотведению среднеотпускной тариф увеличился на 13,89 тенге, то есть от 36,85 тенге/куб. м до 50,74 тенге/куб. м без НДС:

- для населения тариф увеличился на 3,47 тенге, то есть от 23,10 тенге/куб. м до 26,57 тенге/куб. м без НДС;

Вместе с тем отмечается, что переплата для потребителей, проживающих в:

- однокомнатной квартире с жилой площадью 30 кв. м по холодному водоснабжению составит 43 тенге и за канализацию 41 тенге;

- двухкомнатной квартире с жилой площадью 55 кв. м по холодному водоснабжению составит 65 тенге и за канализацию 60 тенге;

- трехкомнатной квартире с жилой площадью 70 кв. м по холодному водоснабжению составит 86 тенге и за канализацию 81 тенге.

Тариф на услуги по производству тепловой энергии ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" увеличился на 2122,48 тенге, то есть от 5637,02 тенге/Гкал до 7759,51 тенге/Гкал без НДС. Отмечается, что ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" населению услуги не осуществляет.

Среднеотпускной тариф на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией ТОО "Алматинские тепловые сети" увеличился от 6959,52 тенге/Гкал до 8868,94 тенге/Гкал без НДС, увеличение составило 1909,42 тенге – это 27,44%:

- средний тариф для населения от 5213,6 тенге/Гкал без НДС до 6256,32 тенге/Гкал без НДС с ростом от действующего на 20% (+1042,72 тенге).

- для населения с ПУ тариф увеличился на 917,36 тенге, то есть от 4586,81 тенге/Гкал до 5504,17 тенге/Гкал без НДС;

- для населения без ПУ тариф увеличился на 1438,95 тенге, то есть от 6256,32 тенге/Гкал до 7695,28 тенге/Гкал без НДС.

В отопительный период для потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, переплата за отопление и горячее водоснабжение составит:

- однокомнатной квартире с жилой площадью 30 кв. м – 1032 тенге;

- двухкомнатной квартире с жилой площадью 55 кв. м – 1989 тенге;

- трехкомнатной квартире с жилой площадью 70 кв. м – 2402 тенге, в том числе по горячему водоснабжению – в размере 90 тенге.

Вместе с тем в отопительный период для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии, переплата за отопление и горячее водоснабжение составит:

- однокомнатной квартире с жилой площадью 30 кв. м – 689 тенге;

- двухкомнатной квартире с жилой площадью 55 кв. м – 1215 тенге;

- трехкомнатной квартире с жилой площадью 70 кв. м – 1531 тенге, в том числе по горячему водоснабжению переплата – 50 тенге.

"В первую очередь, данные меры связаны с высоким уровнем износа сетей и основного оборудования, и как следствие необходимости проведения ремонтных кампаний и реконструкций для обновления и модернизации основных средств". Асель Буденеева

Ранее она рассказала, как принцип "Тариф в обмен на инвестиции" будет работать в Алматы и что изменится с 1 июля 2023 года.

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Тарифы на тепло также предложили повысить и в Астане. Об этом говорилось в заявке "Астана-Теплотранзит". По данным ДРЕМ по Астане, тепловики в поданной заявке предложили с июля увеличить тариф на свои услуги на 103%, то есть больше, чем в два раза. Причина – ремонт сетей, на который, по расчетам тепловиков, нужно не меньше 2 млрд тенге.