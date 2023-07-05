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Законодательство РК

Чужую машину сдал на металлолом житель Актобе

Житель Актобе сдал на металлолом чужой автомобиль Фото: polisia.kz
В отношении жителя Актобе возбудили дело о краже после того, как он сдал на металлолом сгоревший кузов чужого автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городском ДП 5 июля, в отдел полиции №1 Актобе поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Горожанин рассказал, что кто-то украл сгоревший кузов его автомобиля Chevrolet Lacetti. Мужчина уже давно не пользовался машиной, но когда то, что от нее осталось, пропало, он решил обратиться в полицию.

Подозреваемого в краже задержали по горячим следам. Оказалось, что 28-летний актюбинец сдал кузов чужого авто в металлолом.

"По этому факту начали досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК ("Кража"). Во избежание подобных случаев Департамент полиции Актюбинской области рекомендует быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности", – сообщили в ДП Актобе.

Ранее стало известно, что у жителя Алматы угнали элитный внедорожник.

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