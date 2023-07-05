В Южной Корее поменяли закон о регистрации рождений после жуткого убийства двух младенцев
В мае стало известно о задержании 30-летней женщины, которую обвинили в удушении своих двоих младенцев в 2018 и 2019 годах, а затем в хранении их тел в морозильной камере своего дома, сообщает SCMP.
Этот случай вызвал возмущение общественности и побудил законодателей пересмотреть закон о регистрации семейных отношений. Поправка к закону означает, что со следующего года больницы будут обязаны сообщать правительству о рождении всех южнокорейских детей в течение 14 дней.
По существующим правилам южнокорейские родители обязаны зарегистрировать своего ребенка в правительстве в течение месяца после рождения. Нарушение этого правила карается мизерным штрафом в размере не более 38 долларов (около 17 тыс. тенге). Таким образом, в стране имеется неустановленное количество "детей-призраков", не числящихся в базах данных. По мнению общественности, такая лазейка в законе повышает риск убийства детей.
"Мы приветствуем новый закон, поскольку он поможет предотвратить жестокое обращение с детьми, рождение которых не было официально зарегистрировано".Глава Корейской ассоциации семей нерожавших матерей Ким Мин Чжун
Однако, по ее словам, закон не зашел достаточно далеко, поскольку он по-прежнему будет распространяться только на граждан Южной Кореи. Ким выразила надежду, что в будущем власти ужесточат законодательство, включив в него детей, рожденных от всех иностранцев, проживающих в стране, даже нелегальных иммигрантов.
Южнокорейская полиция заявила, что расследует 193 случая "детей-призраков". Большинство родителей утверждают, что оставили своих детей в церквях или в "бэби-боксах" возле волонтерских учреждений. Полиция заявила, что они проверяют такие заявления родителей и пытаются найти детей.