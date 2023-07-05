В Южной Корее поменяли закон о регистрации рождений после жуткого убийства двух младенцев

В Южной Корее внесут поправки в законы, которые будут обязывать медучреждения сообщать правительству о всех новорожденных в течение 14 дней. Об изменениях начали говорить после обнаружения двух новорожденных в морозильной камере, сообщает Zakon.kz.

В мае стало известно о задержании 30-летней женщины, которую обвинили в удушении своих двоих младенцев в 2018 и 2019 годах, а затем в хранении их тел в морозильной камере своего дома, сообщает SCMP.

Этот случай вызвал возмущение общественности и побудил законодателей пересмотреть закон о регистрации семейных отношений. Поправка к закону означает, что со следующего года больницы будут обязаны сообщать правительству о рождении всех южнокорейских детей в течение 14 дней.

По существующим правилам южнокорейские родители обязаны зарегистрировать своего ребенка в правительстве в течение месяца после рождения. Нарушение этого правила карается мизерным штрафом в размере не более 38 долларов (около 17 тыс. тенге). Таким образом, в стране имеется неустановленное количество "детей-призраков", не числящихся в базах данных. По мнению общественности, такая лазейка в законе повышает риск убийства детей.

"Мы приветствуем новый закон, поскольку он поможет предотвратить жестокое обращение с детьми, рождение которых не было официально зарегистрировано". Глава Корейской ассоциации семей нерожавших матерей Ким Мин Чжун

Однако, по ее словам, закон не зашел достаточно далеко, поскольку он по-прежнему будет распространяться только на граждан Южной Кореи. Ким выразила надежду, что в будущем власти ужесточат законодательство, включив в него детей, рожденных от всех иностранцев, проживающих в стране, даже нелегальных иммигрантов.

Южнокорейская полиция заявила, что расследует 193 случая "детей-призраков". Большинство родителей утверждают, что оставили своих детей в церквях или в "бэби-боксах" возле волонтерских учреждений. Полиция заявила, что они проверяют такие заявления родителей и пытаются найти детей.