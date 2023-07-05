Кто может получить молодежную премию "Дарын"

Министр информации и общественного развития приказом от 1 июля 2023 года утвердил Правила присуждения Государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно по номинациям, утвержденным уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики в рамках государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Размер денежного вознаграждения устанавливается уполномоченным органом ежегодно в пределах бюджетных средств, предназначенных для реализации мероприятий соответствующих бюджетных программ (подпрограмм) на соответствующий финансовый год.

На соискание премии могут претендовать граждане РК в возрасте до 35 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Премия присуждается одновременно не более чем двум соискателям по каждой номинации. При этом по каждой номинации ее денежная часть делится поровну между ними.

Повторное присуждение премии не допускается. Одна и та же кандидатура не выдвигается на соискание премии более чем по одной номинации.

При присуждении премии коллективу авторов ее денежная часть делится поровну между его членами.

Представление кандидатур на соискание премии производится центральными, местными и иными государственными органами, общественными объединениями и иными юридическими лицами, зарегистрированными на территории РК.

Премия присуждается на основании решения Комиссии по присуждению Государственной молодежной премии "Дарын", созданной при уполномоченном органе.

Объявление о приеме заявок на соискание премии размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее, чем за два месяца до завершения срока приема заявок.

Государственные органы и общественные объединения, выдвигающие кандидатуры, направляют в уполномоченный орган следующие документы в бумажном и электронном виде:

копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

регистрационную заявку на соискание премии "Дарын";

ходатайство и справку о достижениях соискателя премии;

копии наградных дипломов, грамот, благодарностей (при наличии);

копии статей, публикаций кандидата или о кандидате (при наличии);

копию справки о наличии банковского счета;

подтверждающие материалы о достижениях кандидата (при наличии).

Уполномоченный орган принимает, регистрирует в однодневный срок поступившие документы на соискателя премии.

Кандидатуры, выдвинутые на соискание премии, рассматриваются Комиссией в два этапа.

На первом этапе в целях всестороннего рассмотрения создаются 6 секций из числа членов Комиссии по направлениям: "Эстрада, классическая музыка, народное творчество", "Литература, театр и кино", "Журналистика и общественная деятельность", "Спорт", "Дизайн и изобразительное искусство", "Наука".

Заседания секций оформляются протоколом, подписываются присутствующими членами Комиссии и передаются на рассмотрение на итоговое заседание Комиссии.

На втором этапе Комиссия принимает решение о присуждении премии.

Итоговое заседание Комиссии проводится на принципах открытости и прозрачности с использованием аудио- и видеофиксации.

Уполномоченный орган на основании решения Комиссии до 15 октября года присуждения премии принимает приказ о присуждении премии.

Приказ о присуждении премии публикуется в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в торжественной обстановке, церемония награждения приурочивается ко Дню Республики.

Предусматривается, что уполномоченный орган в срок не позднее 30 октября соответствующего года перечисляет денежное вознаграждение на банковский счет лауреата премии.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2023 года.