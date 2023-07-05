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Еще почти на три тенге подешевел доллар на торгах 5 июля

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,784 тенге, снизившись еще на 2,76 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,32 тенге (-0,46).

Курс евро установлен Нацбанком в 486,91 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448,5 тенге, евро – по 483,5-488 тенге, российские рубли – по 4,95-5,19 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились на торгах разнонаправленно.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,17% и составила 75,36 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,90%, 70,42 доллара за баррель.


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Лариса Черненко
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