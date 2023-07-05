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ДЧС обратился к алматинцам из-за грозы

ДЧС обратился к алматинцам из-за грозы Фото: pixabay
Алматинцев предупредили о грозе и сильном ветре 6 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным происшествиям города.

По данным ДЧС, в Алматы 6 июля синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер. Отмечено, что при грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:

  • В квартире, доме, здании. Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.
  • В транспорте. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.
  • Велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.
  • На улице. Если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

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