Смаилов пообещал выделить средства на модернизацию опреснительного завода в Мангистауской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов во время рабочей поездки в Мангистаускую область пообещал, что правительство выделит необходимую сумму на модернизацию опреснительного завода "Каспий", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 5 июля, во время рабочей поездки в Мангистаускую область Алихан Смаилов оценил проект по расширению опреснительного завода "Каспий". Работы по модернизации предприятия, которые должны обеспечить региону дополнительное водоснабжение, идут с 2020 года. По плану после реализации проекта производство питьевой воды на заводе увеличат до 40 тысяч кубометров в сутки.

Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил премьер-министру, что для завершения модернизации потребуется около 5 млрд тенге. Эти деньги нужны для закупки недостающего оборудования.



"Правительство выделит необходимые средства в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе", – сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства подчеркнул, что проект очень важен для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

В ходе рабочей поездки Алихан Смаилов также лично проверил ход ремонта на МАЭК.