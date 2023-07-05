Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение коммунальных тарифов

Власти Алматы планируют ввести дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоев населения по коммунальным тарифам, сообщили в пресс-службе городского акимата.

В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева разработали алгоритм выплаты компенсаций за повышение тарифов ЖКХ для социально уязвимых горожан, сообщил руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов на пресс-конференции 5 июля.

С 1 июля в Алматы повысили тарифы на коммунальные услуги. Городские власти объясняют это необходимостью решить проблему с износом сетей.

"Мы понимаем, что есть большая необходимость повышения тарифа на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры, но при этом поддержка социально уязвимых слоев населения для акимата Алматы всегда стоит в приоритете. Начиная с мая 2023 года по поручению акима Алматы мы начали разработку алгоритма компенсаций для поддержки социально уязвимых слоев населения, который, как мы предполагаем, поддержит и маслихат города", – сказал Бауржан Жаубасов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По планам акимата, 316 388 социально незащищенных алматинцев будут получать компенсацию до конца 2023 года. Вопрос о продлении льгот рассмотрят с учетом бюджета на 2024 год. Размер социальной помощи будет составлять 0,5 МРП. Принимать документы и производить выплаты будут районные акиматы.

"Повышение тарифа для физических лиц в среднем по квитанции с квартиры квадратурой 70 кв. м будет составлять 10%. Компенсация в размере 0,5 МРП будет покрывать разницу повышения тарифов на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и так далее), т.е. все 100% повышения. С квадратуры 40 кв. м – 110%. Таким образом акимат планирует покрыть разницу между текущими и повышенными тарифами на 12 позиций. Всего на эти цели выделят 2,7 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Сейчас соответствующий проект находится на согласовании маслихата Алматы. Его разместят на портале НПА в соответствии с процедурой общественной экспертизы.

Справочно: Из 316 388 граждан в категориях СУСН: ветераны ВОВ - 54 чел. (0,02%); ветераны боевых действий на территории других государств – 2 978 чел. (0,94%); приравненные по льготам к ветеранам ВОВ – 1 538 чел. (0,48%); лица с инвалидностью первой и второй групп – 28 433 чел. (8,9%); семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью – 8 591 чел. (2,71%); многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", многодетные семьи – 35 562 чел. (11,2%); семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка - 534 чел. (0,16%), пенсионеры по возрасту - 237 740 чел. (75,1%).