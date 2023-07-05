Какой трансферт планируется выделить из Нацфонда в бюджет на 2024-2026 годы

МНЭ РК подготовило проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет на 2024-2026 годы:

2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;



2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;



2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.



При этом устанавливаются размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Нацфонд от организаций нефтяного сектора на 2024-2026 годы:

2024 год – 43,4 доллара за баррель;



2025 год – 40,2 доллара за баррель;



2026 год – 41,8 доллара за баррель.



Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

Как отмечается, принятие проекта обеспечит стабильность государственных доходов, расходов и сбалансированность бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 июля.