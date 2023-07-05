Токаев принял министра иностранных дел Швейцарии

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 5 июля, Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Глава МИД Швейцарии находится в Казахстане с официальным визитом.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Швейцария поддерживают тесные отношения, которые развиваются в духе дружбы и сотрудничества. Он поздравил Иньяцио Кассиса с началом деятельности почетного консульства Швейцарии в Алматы.

Президент отметил, что Швейцария – один из ключевых политических, торговых и экономических партнеров Казахстана в Европе. Сейчас конфедерация входит в число 20 ведущих торговых партнеров РК и в первую тройку крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций 32,5 млрд долларов.



"Мы приветствуем новые швейцарские компании, готовые инвестировать в перспективные области экономики Казахстана. Думаю, что соглашение, которое было подписано между правительством Казахстана и железнодорожным концерном Stadler, является очень перспективным, поэтому мы будем с особым вниманием следить за реализацией этой сделки. И это придаст очень хороший импульс нашим отношениям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства передал наилучшие пожелания президенту Швейцарии Алену Берсе.

Иньяцио Кассис также положительно оценил уровень двустороннего сотрудничества и высоко оценил масштабные реформы в Казахстане. Он отметил, что двусторонняя торговля и инвестиции – важный элемент связей между государствами.

Участники встречи уделили особое внимание реализации совместных проектов в сферах обрабатывающей промышленности, торговли и логистики, машиностроения, сельского хозяйства, финансовых услуг, цифровизации, образования. Касым-Жомарт Токаев и глава МИД Швейцарии также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки.

Ранее, 29 июня, глава государства провел встречу с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.