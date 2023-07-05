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Нидерландским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках

мобильный телефон Фото: pixabay
С января 2024 года школьникам в Нидерландах будет запрещено пользоваться мобильными устройствами на уроках. Решение приняли из-за негативного влияния гаджетов на успеваемость детей, сообщает Zakon.kz.

Школьникам в Нидерландах с 1 января 2024 года запретят пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами на уроках, сообщило правительство страны.

Такое решение принято, потому что гаджеты отвлекают и негативно влияют на успеваемость учащихся.

"Несмотря на то, что мобильные телефоны тесно связаны с нашей жизнью, им не место в классе. Студенты должны уметь концентрироваться и иметь возможность хорошо учиться. Научные исследования показывают, что мобильные телефоны создают помехи".Министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф

Мобильные устройства будут разрешены только в случае, если содержание урока предполагает использование телефона, например, урок цифровых навыков, а также если  использование телефона необходимо по медицинским показаниям, или для людей с ограниченными возможностями.

Школы сами смогут решить, каким образом соблюдать введенное правило. Если их меры не дадут результатов к лету 2024 года, то будет принят уже юридический запрет.

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