Четыре команды: что мы знаем о полуфиналистах молодежного ЕВРО-2023

Более интригующей четверки нарочно не придумаешь: Испания намерена взять рекордный 6-й титул, Израиль и Украина – завоевать дебютный трофей, а Англия – прервать почти 40-летнюю засуху. Кому удастся достичь своей цели? Читайте статью и делайте выводы.

Израиль – Англия (5 июля, 22:00)

Израиль лишь дважды в истории страны выходил в полуфинал любого турнира УЕФА и оба раза – именно в юношеских категориях чемпионата Европы. В 1996 году команда U16 совершила сенсацию, завершив гонку в топ-4. А в 2022-м сборная U19 показала, что это не предел, взяв "серебро" в финальной схватке с Англией. Несколько игроков из того состава отметили дни рождения и уже сегодня смогут взять реванш у "молодых львов".

Англия не менее мотивирована пробиться в финал. Сборная U21 стала двукратным чемпионом ЕВРО в 80-х и с тех пор не пропускала ни одного сезона. Однако за последние семь выступлений команде лишь дважды удалось пройти в полуфинал, не то что поднять Кубок над головой. Этот год может стать судьбоносным – англичане взялись за дело всерьез и уверенно обыграли всех соперников в групповом этапе, включая Израиль.

Эксперты Parimatch предлагают следующие коэффициенты:

Израиль – 10.50, ничья – 4.50, Англия – 1.36

Испания – Украина (6 июля, 1:00)

Испанские футболисты, кажется, уже с пеленок представляют угрозу для конкурентов. Команда U21 является пятикратным чемпионом молодежного ЕВРО и рекордсменом по выступлениям в финале с 8 проходами. Попасть в полуфинал для них – дело плевое, они успешно проворачивали этот трюк уже 12 раз. По победам с ними сравнялись только итальянцы, и горячая испанская кровь требует поставить точку в этом соперничестве.

Однако, несмотря на все лавры, назвать предстоящий матч легким не получится. На групповой стадии Украина единственная сумела вывести Испанию на ничью, а в четвертьфинале совершила великолепный камбэк и выбила Францию из гонки. Учитывая, что сборная участвуют в ЕВРО всего в четвертый раз и уже побывала в финале в 2006, стоит подготовиться к любым неожиданностям.

Parimatch оценивает шансы команд следующими коэффициентами:

Испания – 1.75, ничья – 3.45, Украина – 4.70.

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