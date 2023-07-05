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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон "О профессиональных квалификациях", который должен улучшить взаимодействие системы образования и рынка труда.
  • Подписаны поправки в сопутствующие законы по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования.
  • С 14 июля в Казахстане начнут выдачу карты "Ата жолы" этническим казахам, проживающим за рубежом.
  • Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью имеют право пройти санаторно-курортное лечение раз в год по индивидуальной программе реабилитации.
  • Минюст утвердил размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом и юридическим консультантом.
  • С 1 января 2024 года документы, удостоверяющие личность казахстанцев, будут содержать отпечатки пальцев,
  • Министерство труда утвердило 53 профессиональных праздника.
  • Определены категории граждан, имеющих право на содействие предпринимательской инициативе.
  • Организация специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью: утверждены правила.
  • Министерство труда утвердило правила сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, также утвержден типовой договор сдачи жилища детей-сирот внаем.
  • Утверждены правила назначения социальных выплат по беременности и родам.
  • Социальное благополучие семьи будут определять согласно Методике.
  • Как и кому будут назначать единовременную выплату на погребение.
  • Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане,
  • Минюст установил размер оплаты деятельности ЧСИ, а также оплаты деятельности ЧСИ, связанной с принудительными мерами по исполнительным документам о взыскании алиментов и зарплаты.
  • Какую информацию об абонентах будут хранить операторы связи.

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