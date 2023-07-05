Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон "О профессиональных квалификациях", который должен улучшить взаимодействие системы образования и рынка труда.
- Подписаны поправки в сопутствующие законы по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования.
- С 14 июля в Казахстане начнут выдачу карты "Ата жолы" этническим казахам, проживающим за рубежом.
- Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью имеют право пройти санаторно-курортное лечение раз в год по индивидуальной программе реабилитации.
- Минюст утвердил размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом и юридическим консультантом.
- С 1 января 2024 года документы, удостоверяющие личность казахстанцев, будут содержать отпечатки пальцев,
- Министерство труда утвердило 53 профессиональных праздника.
- Определены категории граждан, имеющих право на содействие предпринимательской инициативе.
- Организация специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью: утверждены правила.
- Министерство труда утвердило правила сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, также утвержден типовой договор сдачи жилища детей-сирот внаем.
- Утверждены правила назначения социальных выплат по беременности и родам.
- Социальное благополучие семьи будут определять согласно Методике.
- Как и кому будут назначать единовременную выплату на погребение.
- Правила формирования ИИН и БИН утвердили в Казахстане,
- Минюст установил размер оплаты деятельности ЧСИ, а также оплаты деятельности ЧСИ, связанной с принудительными мерами по исполнительным документам о взыскании алиментов и зарплаты.
- Какую информацию об абонентах будут хранить операторы связи.
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