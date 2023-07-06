Выпустить пар: топ-5 необычных мест, которые стоит посетить в выходные

С началом продолжительных выходных некоторые задаются вопросом, как провести их весело, накопить воспоминаний и сил для предстоящей рабочей недели. Эта подборка Zakon.kz для тех, кому надоел досуг на диване перед телевизором.

Антистресс-комнаты

Выдался тяжелый день, а то и месяц? Вам точно сюда. Антистресс-комнаты – это уникальное пространство для выплеска неудержимой агрессии. Вам любезно выдадут подходящий инвентарь – молоток, биту, кувалду – и позволят разрушить все на своем пути. Пусть ураган ярости пронесется по посуде, мебели, старой оргтехнике и телевизорам. А главное, что законно, без ущерба для других и проблем с полицией.

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Квесты

Этот вариант идеально подойдет любителям острых ощущений и просто желающим проверить нервишки на прочность. Очутиться внутри фильма ужасов или детективной истории не каждому по нутру. Зато впечатлений останется масса. Впрочем, есть и более спокойные, не сопряженные со скримерами варианты, где придется разгадывать загадки разной степени сложности и переходить от комнаты к комнате. Веселее всего продираться через задания большой, дружной компанией. Заодно узнаете, кто из вас самый находчивый и стойкий.

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Пейнтбол

Тоже развлечение для компании или даже рабочего коллектива: кому хоть раз не хотелось "пострелять" по коллегам без вреда их здоровью. Стрельба шариками с краской – удачное совмещение веселья с двигательной активностью, коей остро не хватает многим офисным работникам. А еще возможность потренировать меткость, обнаружить в себе лидерские задатки и банально подышать свежим воздухом.

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Антикафе

Трендовые заведения с оплатой за проведенное в них время. Как правило, оформлены в уютном, "домашнем" стиле: удобные диванчики, разноцветные кресла-мешки, приглушенный свет. Здесь можно поиграть с друзьями в настольные игры, засесть за любимую "приставку", почитать и просто расслабиться. Кстати, и работать здесь комфортно, если к выходным вдруг накопились "хвосты" – многие посетители приходят именно с целью посидеть в мягком кресле, уткнувшись в ноутбук и свои мысли.

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Кино для двоих

Замечательная идея для тех, кто планирует уделить внимание второй половинке и устроить незабываемый романтический вечер. Некоторые кинотеатры предоставляют услугу аренды маленького кинозала. В предложение включены удобные кресла, а то и кровать, вкусная еда, напитки и, конечно, фильм на ваш выбор. При желании зал могут украсить свечами и лепестками роз.