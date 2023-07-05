В Жетысуской области рабочие жалуются на неравные с иностранцами зарплаты

Сотрудники цементного завода в Кербулакском районе Жетысуской области недовольны неравными условиями труда, о чем заявили в обращении на имя Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По словам рабочих завода, их коллеги из Китая получают зарплаты в разы больше, чем местные жители. К тому же якобы все тяжелые работы выполняют именно рабочие из Казахстана.



"Китайские рабочие получают около одного миллиона тенге зарплаты, а наши получают по 200 тысяч тенге. Об этой проблеме знают и в Министерстве труда и социальной защиты, но никаких мер со стороны уполномоченных органов не принимается", – утверждают работники в своем обращении, которое опубликовали в соцсетях 5 июля.

А вот руководство цементного завода считает это разжиганием межнациональной розни. В беседе с корреспондентом Zakon.kz управляющий директор Станислав Щербаков опроверг все данные, которые озвучили рабочие предприятия.

"Это клевета и провокация, можно сказать, даже разжигание. У иностранцев официальный оклад – 200 тыс. тенге, а у казахстанцев средняя – 219 (от 165 до 300), что может подтвердить Управление государственных доходов. Это не учитывая переработок, премий и поощрений", – рассказал Станислав Щербаков.

Теперь руководство предприятия планирует обратиться в уполномоченные органы с жалобой на распространение недостоверной информации.