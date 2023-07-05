Кто сыграет в финале молодежного Евро-2023

Olimbet дает расклады на полуфиналы Израиль – Англия и Испания – Украина.

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Израиль (U-21) – Англия (U-21). 5 июля, 22:00 (время Астаны)

Если англичан большинство экспертов еще до старта турнира причисляло к одним из главных его фаворитов, и их появление в полуфинале молодежного первенства континента никого не удивило, то выход в квартет сильнейших команды Израиля – одна из главных сенсаций Евро-2023.

Сначала израильтяне вышли в плей-офф из группы, где вместе с ними как раз выступали их будущие соперники по 1/2 финала, а также действующие на тот момент чемпионы Европы из Германии и сверстники из Чехии.

А в четвертьфинале коллектив Гая Лузона огорчил сборную Грузии, которую на родном стадионе в Тбилиси горячо поддерживали более 40 тысяч болельщиков, обыграв хозяев турнира в серии пенальти.

Однако эксперты Olimpbet почти не верят, что команда Израиля способна сотворить еще одно чудо и считают, что сборная Англии снова окажется сильнее, как и на групповом этапе: П1 – 8.75, Х – 4.72, Х2 – 1.39. При этом, как ни парадоксально, наиболее вероятный счет – ничейный: 0:0 с кэфом 8.25 и 1:1 с кэфом 8.5.

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Фото: Olimpbet

Испания (U-21) – Украина (U-21). 6 июня, 01:00

Украина в полуфинале молодежного Евро-2023 – не меньшая неожиданность, чем добравшийся до этой стадии соревнований Израиль. Особенно с учетом того, что в четвертьфинале "жовто-блакитным" противостояли звездные ровесники из Франции.

Но ни основной защитник "Милана" Пьер Калюлю, ни младший сын Лилиана Тюрама Кефрен, ни другие их партнеры по команде ничего не смогли поделать с автором голевого дубля Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком, в активе которого заработанный пенальти и результативная передача.

"Красной фурии" также пришлось немало потрудиться, чтобы преодолеть первый барьер плей-офф: сопротивление Швейцарии было сломлено только в дополнительное время.

Испанцы с украинцами уже выясняли отношения на этом турнире. Попав в одну группу, они встретились в почти ничего не решающем матче, когда обе команды уже обеспечили себе выход из группы. Тогда соперники разошлись миром – 2:2, но теперь победителя в паре точно будет.

Аналитики Olimpbet полагают, что у Испании гораздо больше шансов на выход в финал, чем у Украины: П1 – 1.75, Х – 3.97, П2 – 4.52. Очень перспективной выглядит ставка П1 и ТБ (1.5) с кэфом 1.94.

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