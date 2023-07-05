Смаилов поручил ускорить реализацию проекта по запуску газотурбинной электростанции на АНПЗ

Алихан Смаилов 5 июля 2023 года прибыл в Атырау с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с ситуацией на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и ходом восстановления его работы после аварийной остановки, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и по глубокой переработке нефти.

Здесь же генеральный директор завода Мурат Досмуратов представил доклад о принимаемых мерах по выведению производства на полную мощность после аварии на МАЭК и остановки АНПЗ.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из важнейших предприятий для стабильного развития экономики страны.

"3 июля из-за аварийного отключения энергии был остановлен практически весь завод. Подобные ситуации имели место и два года назад. Уже тогда стало понятно, что предприятию нужен собственный источник электроснабжения, можно было сделать соответствующие выводы. Конечно, это не только ответственность АНПЗ, "КазМунайГаз" тоже должен был провести необходимую работу". Алихан Смаилов

Как отметил глава правительства, подобные стратегические объекты в обязательном порядке должны иметь автономные источники жизнеобеспечения.

Фото: primeminister.kz

Что касается АНПЗ, Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию проекта по запуску собственной газотурбинной электростанции.

"Завод – объект стратегической важности, он не должен быть зависимым от внешних поставок электроэнергии. То есть в случае аварийного отключения должна запускаться ваша собственная подстанция, которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия. Данный проект надо не растягивать до 2028 года, а реализовать в ближайшие 2-3 года. Нужно ускорять этот процесс", – подчеркнул премьер-министр, обращаясь к руководителям КМГ и АНПЗ.

Несмотря на аварийную ситуацию, отгрузка нефтепродуктов с завода не прекращалась и по-прежнему идет в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов совершил рабочую поездку в Актау и лично проверил, как идут ремонтные работы на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, где 3 июля произошла авария на энергоблоке. Тогда на комбинате отключился энергоблок №1. Из-за этого электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу.