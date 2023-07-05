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Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах

Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан с мужем Райымбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) и сыном от первого брака Муслимом отдыхает на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ" опубликовала видео, на кадрах которого муж и сын играют в теннис.

Преданные фанаты Ерке заметили, что Raim отлично справляется с ролью отчима, а также пожелали им счастья. Недоброжелатели же в свою очередь отметили, что якобы муж годится ей в сыновья. Но нашлись и те, кто вовсе не знал, что у Есмахан есть сын от первого брака:

  • "Будто родной сын".
  • "Молодец! Дай Аллах им счастья!"
  • "Сын с сыном".
  • "У нее и сын есть???"

Артисты активно делятся фотографиями и видео с Мальдив в Instagram-Stories.

Ерке Есмахан показала, чем занимаются ее сын и муж на Мальдивах

Фото: Instagram/erke_esmahan, Instagram/raimusican

Под последним постом Ерке в стихотворной форме пожелала всем женщинам "заразиться" ее счастьем.

А Raim показал подводный мир Индийского океана.

Слухи о том, что Есмахан и RaiM встречаются, появились еще в декабре 2022 года. Но Ерке лишь 17 января 2023 года подтвердила, что состоит в отношениях с Raim. А уже 20 января они провели ритуал неке қию и стали супругами по канонам ислама. Из-за 12-летней разницы в возрасте на певицу обрушилась волна хейта, в связи с чем исполнитель хита "Самая вышка" обратился к казахстанцам, которых попросил остановиться.

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Ерке и RaiM официально стали мужем и женой 4 апреля в Турксибском районном отделе РАГСа. Правда, об этом стало известно лишь в мае. Позднее Есмахан, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, что она с мужем отказались от пышной свадьбы, так как не хотят делать шоу из своего тоя.

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