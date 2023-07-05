Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя Комитета госдоходов

5 июля 2023 года Ануар Сулейменов назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ануар Айдарович Сулейменов родился 24 мая 1986 года в Талдыкоргане.



Получил высшее образование, окончил Академию экономики и права им. Джолдасбекова по специальности "финансы", Университет Туран по специальности "право".

Трудовую деятельность начал в октябре 2008 года ведущим специалистом Налогового комитета по Алматинской области.

С июля 2010 года работал ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела, руководителем управления в различных профильных подразделениях Департамента государственных доходов по городу Алматы.

С июня 2019 года руководитель Управления дистанционного мониторинга, с февраля 2021 года – директор Департамента администрирования, с августа 2021 года – директор Департамента крупных налогоплательщиков КГД МФ РК.

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