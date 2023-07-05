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Завел девочку в паркинг – в ДП Жетысуской области прокомментировали видео

Завел девочку в паркинг - в ДП Жетысуской области прокомментировали видео Фото: polisia.kz
В полиции Жетысуской области прокомментировали видео, на котором мужчина спускается на подземную парковку с девочкой на руках, сообщает Zakon.kz.

Видео распространяется в соцсетях. Автор видео утверждает, что этот мужчина уже не первый раз забирает несовершеннолетних девочек в подземный паркинг. Также автор заявляет, что видел, как мужчина трогал за интимные места 6-7-летних девочек.

"Рядом со мной была еще одна женщина. Мы с ней побежали вслед за ним. Там в углу стояла девочка испуганная, и женщина рядом со мной наругала девочку и всех остальных во дворе, чтобы не ходили с незнакомым мужчиной! А этот мужчина стоял и улыбался", – утверждает автор видео.


В полиции Талдыкоргана прокомментировали видео. По их словам, все обстоятельства по факту были проверены.

"Установлено, что ребенок играл с родным дядей, который присматривал за девочкой по просьбе ее матери". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее стало известно, что суд вынес приговор по жестокому избиению девочки в Усть-Каменогорске.

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Жетысуская область Талдыкорган
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