Завел девочку в паркинг – в ДП Жетысуской области прокомментировали видео

В полиции Жетысуской области прокомментировали видео, на котором мужчина спускается на подземную парковку с девочкой на руках, сообщает Zakon.kz.

Видео распространяется в соцсетях. Автор видео утверждает, что этот мужчина уже не первый раз забирает несовершеннолетних девочек в подземный паркинг. Также автор заявляет, что видел, как мужчина трогал за интимные места 6-7-летних девочек.

"Рядом со мной была еще одна женщина. Мы с ней побежали вслед за ним. Там в углу стояла девочка испуганная, и женщина рядом со мной наругала девочку и всех остальных во дворе, чтобы не ходили с незнакомым мужчиной! А этот мужчина стоял и улыбался", – утверждает автор видео.





В полиции Талдыкоргана прокомментировали видео. По их словам, все обстоятельства по факту были проверены.



"Установлено, что ребенок играл с родным дядей, который присматривал за девочкой по просьбе ее матери". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее стало известно, что суд вынес приговор по жестокому избиению девочки в Усть-Каменогорске.