17 автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Стало известно о внесении изменений в схемы некоторых маршрутов по проспекту Аль-Фараби в городе Алматы, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает Управление городской мобильности Алматы.
В связи с проведением среднего ремонта и перекрытия участка по проспекту Аль-Фараби от улицы Дулати до улицы Жарокова 6 июля вносятся временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:
- №34 - в южном направлении - ул. Мустафина - разворот на кольце - КТ мкр. Орбита-2. В северном направлении - с КТ мкр. Обрита-2 - ул. Мустафина;
- №86 - в западном направлении - без изменений. В восточном направлении - ул. Торайгырова - ул. Новои - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. аль-Фараби;
- №67 - в северном направлении - без изменений. В южном направлении - просп. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. аль-Фараби;
- №30 - в южном направлении - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В северном направлении - без изменений;
- №135 - в южном направлении - ул. Новои - просп. аль-Фараби - ул. Мустафина - КТ - мкр. Орбита-2. В северном направлении - с КТ - мкр. Орбита-2;
- №38А - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - КТ Жандосова/Саина. В обратном направлении - начало движения с КТ Жандосова/Саина - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. аль-Фараби;
- №77- в южном направлении - ул. Розабакиева - ул. Кожабекова - КТ ул. Кожабекова. В северном направлении - с КТ ул. Кожабекова - ул. Розабакиева;
- №32 - В южном направлении - ул. Новои - ул. Мустафина - КТ мкр. Орбита-2. В северном направлении - с КТ мкр. Орбита-2 - ул. Мустафина;
- №103 - В южном направлении ул. Мустафина разворот на кольце - КТ мкр. Орбита-2 - ул.Мустафина. В северном направлении - с КТ мкр. Орбита-2 - ул. Мустафина;
- №31 - В южном направлении - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В северном направлении - без изменений;
- №15 - В южном направлении - просп. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В обратном направлении без изменений;
- №116 - В южном направлении - просп. Гагарина - ул. Жандосова - ул. Жарокова - ул. Исинеалиева - ул. Алматинская - ул. Рахмадиева - ул. Нурлы Байкенова - ул. Казыбек Тауасарулы. В северном направлении - ул. Казыбек Тауасарулы - ул. Нурлы Байкенова - ул. Рахмадиева - ул. Алматинская - ул. Исиналиева;
- №101- В южном направлении - ул. Розабакиева - ул. Утепова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева. В северном направлении - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Утепова - ул. Розабакиева;
- №211 - В северном направлении - ул. Дулати - разворот на ул. Жакабая Отегенова - пр. Дулати - далее по схеме;
- №63А - В южном направлении - ул. Берегового - ул. Жандосова - КТ ул. Вахтаногова;
- №63А - В восточном направлении - КТ ул. Вахтангова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - просп. аль-Фараби - далее по схеме;
- №121 – В южном направлении – ул. Навои – КТ просп. аль-Фараби. В западном направлении – начало с КТ просп. аль-Фараби – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои;
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