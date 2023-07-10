Почему казахстанцы не соблюдают правила безопасности и погибают на открытых водоемах

По словам начальника Управления государственного контроля за мероприятиями гражданской обороны Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Асана Айтеева, зачастую люди погибают на водоемах, будучи в нетрезвом состоянии. О безопасности на воде специалисты рассказали Zakon.kz.

- Асан Сейткасымович, насколько сейчас актуальна тема безопасности на воде и уделяется ли ей достаточно внимания?

- Вопрос безопасности людей на водных объектах бесспорно является на сегодня самым актуальным. Я бы не сказал, что мало внимания уделяется этой теме. Это животрепещущий вопрос. С начала текущего года, к примеру, на водоемах страны погибло 86 человек. В том числе 25 детей. В прошлом году за аналогичный период на водоемах страны погибло 114 человек. В том числе 43 несовершеннолетних. Число погибших уменьшилось в этом году на 25%, а детей на 42%. На сегодня с начала купального сезона, а это 1 июня, зарегистрирована гибель 59 человек уже, 19 несовершеннолетних в том числе. У нас статистика в принципе уменьшилась. Потому в прошлом году с начала купального сезона в этот же период погибло 72 человека, в том числе 30 детей. Если брать в процентном соотношении статистика в целом улучшилась на 18%, а по гибели детей на 37%.

За последние три года погибло порядка 1100 человек на водоемах страны. В любом случае смерть человека не должна оцениваться понятиями много или мало, это смерть людей. По статистике ВОЗ в мире каждый третий случай гибели ребенка происходит на воде.

- Выходит, что часть людей погибли еще до начала купального сезона. Когда казахстанцы уже начинают купаться несмотря на то, что это запрещено?

- Все зависит от территории, Казахстан не маленький, сами знаете, занимает девятое место в мире по площади. В южных регионах уже начинают в начале апреля купаться и до сентября. В северных регионах немного позже, в июне, как правило.

- А по регионам есть разбивка - где чаще всего погибают люди?

- На сегодня в период купального сезона у нас идет рост гибели в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской области.

Фото: МЧС РК

- Можете назвать самый распространенный сценарий гибели людей на воде?

- Самый распространенный сценарий гибели на воде начинается с распития алкогольных напитков вблизи водоемов во время отдыха. Человек употребляет, соответственно, пьяному море по колено, начинает искать приключения, идет купаться. Особенно если погода располагает. Это самый распространенный сценарий. Туда входит и переоценка своих возможностей, человек начинает заплывать, пытается показать, что сильнее, хорошо плавает, заплывает на глубину, судорога схватывает и погибает.

А гибель детей как правило происходит вследствие банального оставления их без присмотра. Взрослые начинают отдыхать, а детям уделяют меньше внимания. Дети где-то купаются, плескаются, и происходят, к сожалению, такие факты. По итогам прошлого купального сезона 97% случаев гибели людей на воде произошли в местах не разрешенных для купания.

- Чем отличаются такие места с точки зрения безопасности от разрешенных для купания мест?

- В разрешенных местах, в соответствии с нашим ведомственным приказом, проводится ряд мероприятий, таких как очистка дна, оборудование пляжей всем спасательным инвентарем, вышкой, где располагается спасатель и наблюдает за всеми отдыхающими на воде. Плюс спасатель оснащен моторной лодкой весельного типа, имеется трос, спасательный конец Александрова, все необходимое для спасения. И у него имеются для этого все навыки. Разрешенное место также оборудовано тросами, канатами, так называемыми буями, за которые запрещается заплывать.

- Но люди часто выбирают именно необорудованные места, наверное, потому что там можно выпить?

- Да, в общественном месте нельзя появляться в состоянии алкогольного опьянения, так как за это предусмотрена административная ответственность по статье 440 Кодекса об административных нарушениях "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Выпивший человек лезет в воду игнорируя элементарные требования правил безопасности, а за нарушения правил безопасности на воде сотрудниками такие люди привлекаются по статье 412 вышеназванного Кодекса "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".

Поэтому как правило едут в необорудованные места, обрывы небольшие. А под водой может находиться все что угодно, разбитые бутылки, непонятные тросы, камни. И бывают такие случаи, что человек погибает из-за этого.

Граждане, купающиеся в запрещенном месте привлекаются по статье 364 "Нарушение правил общего водопользования", а за управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке или непрошедшим технический осмотр, либо без бортового номера граждане привлекаются сотрудниками транспортного контроля по статье 582 "Нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных судов, а также управление судном, в том числе маломерным судном, лицом, не имеющим права управления".

Фото: МЧС РК

- Мы часто слышим о том, что МЧС не хватает финансирования. Особенно, когда речь идет о пожарных. Скажите, какова ситуация у спасателей на воде?

- Если у пожарных имеются проблемы с наличием техники и человеческих ресурсов, то у спасателей как такой проблемы нет. В принципе всего хватает. Подготовка к купальному сезону начинается с января. Мы начинаем готовить население, местные исполнительные органы, которые реагируют на такие факты. В марте текущего года мы издали приказ МЧС о мерах безопасности в период купального сезона на 2023 год. Он предусматривает конкретные задачи для местных исполнительных органов, территориальных подразделений, департаментов по ЧС, полиции. В мае мы провели оперативное совещание с руководством министерства. Там уже отчитывались территориальные подразделения, департаменты по ЧС, что они сделали в вопросах подготовки безопасного прохождения купального сезона. И в начале июня этот вопрос выносился на заседание правительства на уровень премьер-министра. Местным исполнительным органам даны были конкретные поручения, чтобы они обеспечили безопасность населения на водоемах страны.

На сегодня у нас по стране определено 612 разрешенных мест для купания. 3757 мест у нас признаны опасными для купания и внесены в перечень запрещенных.

Также МЧС очень большое внимание уделяет именно профилактической работе с населением. С начала года в местах запрещенных для купания местные исполнительные органы установили 2808 запрещающих знаков. Работа дальше продолжается. Все запрещенные и разрешенные места для купания размещены на картах, которыми ежедневно пользуются казахстанцы на своих смартфонах.

С начала купального сезона провели 1860 выступлений на телевидении, более 11 тысяч выступлений на радио, выпущено более 2600 статей в печатных изданий. Также посредством мобильных приложений размещено более семи тысяч постов, более 1,5 видеороликов. Проведено 337 прямых эфиров. Пытаемся максимально охватить население с помощью СМИ. Также среди населения было распространено более 480 тысяч штук агитационной продукции. Также мы привлекаем волонтеров. Более 21 тысячи волонтеров привлекли в этом году.

- Учитывая, что люди чаще всего гибнут в запрещенных местах, не рассматривали вариант увеличить число оборудованных пляжей?

- Оборудованные места утверждаются решением акимов. Не каждое место мы можем сделать разрешенным. Мы должны исходить из элементарных правил безопасности - не должно быть пологого спуска, обрыва, бурных рек, слишком большой скорости течения. Не каждое излюбленное населением место мы можем разрешить для купания. Есть также санитарно-эпидемиологические нормы, к примеру, если рядом находятся места выпаса скота, водопоя.

Но в этом плане работа ведется. Количество разрешенных мест увеличивается. В этом году на 26%. Даже сейчас мы с акиматами на постоянной связи и работаем над этим.

Фото: МЧС РК

- Какие рекомендации по безопасности на воде вы бы дали казахстанцам?

- Однозначно есть такие рекомендации. В первую очередь - отдыхать только в разрешенных оборудованных местах. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не оставлять детей без присмотра. Сами знаете, ребенок на месте не сидит, за ними глаз да глаз нужен. Не заплывать за буи. При купании нельзя использовать надувные матрасы различного вида, не предназначенных для этого. Не прыгать с обрывов, высоких мест, особенно когда не знаете, что в воде. Не зря говорят: "Не знаешь воду, не лезь вброд". Не имитировать утопление путем подачи ложных сигналов. Иногда люди начинают шутить, когда купаются, барахтаются, кричат: "Помогите, тону". Этого категорически делать нельзя. Потому что в случае, когда человек действительно будет тонуть, его окружение может воспринять это как шутку и не прийти к нему на помощь. Такие моменты, к сожалению, тоже бывают. Нельзя подплывать близко к катерам и другим видам водного транспорта, катамаранам. Категорически запрещено купаться в ночное время даже в оборудованном месте, потому что ночью спасателей там нет.

- А зимой на воде сколько людей погибает? У нас ведь проводятся крещенские купания. Часто ли люди гибнут на необорудованных для этого местах? Насколько вообще актуальна безопасность на воде в зимнее время?

- Безусловно, безопасность на воде актуальна круглый год. Мы не делим ее на времена года. Просто купальный сезон требует пристального внимания, потому что массово идут купаться именно в этот период. Также массово идут купаться в крещение. В этом году тоже проводили ряд подготовительный мероприятий нашими территориальными подразделениями, определены были места для крещенских купаний, их оборудовали специально.

Помните в соцсетях было видео, как в России погибла женщина на глазах у детей. Чтобы такого не было наши спасатели дежурят в этот перид круглосуточно. За последние три года фактов гибели людей во время крещенских купаний у нас не было.

- А много вы обнаруживали несанкционированных мест для крещенских купаний? Помню, этой зимой было фото - на реке Есиль в районе набрежной была несанкционированная прорубь.

- Да, была прорубь. К нам поступил сигнал. Человек, проживающий недалеко, подготавливал место, сделал для себя прорубь. Наше главное оружие - это предупреждение. Сотрудники ДЧС Астаны проехали на место, объяснили ему, что там купаться запрещено, огородили прорубь. Сигналы поступают в основном в территориальные подразделения, и они всегда готовы к любым внештатным ситуациям.

- Мне кажется, не все понимают, почему нельзя купаться в несанкционированной проруби. Давайте объясним это.

- В основном это касается рек. Особенно горных с бурным течением. Но у каждого человека в подсознании должно быть заложено чувство самосохранения. А в некоторых случаях из-за алкоголя оно отключается. И люди лезут в воду игнорируя требования безопасности. Нужно соблюдать их ради своей и жизни детей, когда выезжаете на отдых.

- А есть статистика, сколько людей было спасено?

- У нас по стране с начала года спасено 103 человека. 85 из них спасены подразделениями МЧС, 16 - очевидцами, двое - сотрудниками полиции. Из 103 спасенных 43 - это дети.

- Спасение людей на воде - очень важная для общества работа. Желаю, чтобы трагических ситуаций было как можно меньше.

- Да, тенденция с каждым годом идет к уменьшению. Массовая работа проводится. В том числе в школах, сотрудники приходят ближе к каникулам, читают лекции, охват у нас порядка четыре млн человек на сегодня был до начала купального сезона. Но работа продолжается дальше.