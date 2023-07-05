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Ситуация в Украине: МАГАТЭ не выявило мин на ЗАЭС, в РФ не усматривают условий для продления "зерновой сделки"

Ситуация в Украине 5 июля Фото: uatom.org
Дмитрий Песков назвал вымыслом информацию, что Си Цзиньпин предостерегал Путина от использования ядерного оружия. Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС, сообщает Zakon.kz.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.
  • Оборонный бюджет Украины в 2023 году составит $48,7 млрд, сделал заявление премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
  • Радиационный фон в Украине соответствует нормам, заявили в гидрометцентре страны.
  • Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
  • МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на ЗАЭС, заявил Гросси. Ранее Зеленский заявил, что российские войска "разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС".
  • Украинские власти совместно с грузинской оппозицией попытаются помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
  • Минстрой РФ перешел от процесса восстановления к процессу развития инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.
  • Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период российско-украинского конфликта.
  • Утверждения о том, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине, это вымысел, ответил на сообщения в западных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Также Песков отметил, что время для выполнения российской части зерновой сделки остается, хотя на сегодня условия для продления соглашения не усматриваются.
  • Если бы США и вассалы перестали поставлять оружие Киеву, конфликт завершился бы за несколько месяцев, если прекратят сейчас – за несколько дней, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
  • Разведка США подтверждает, что агенты ЦРУ работают в Украине, пишет американский журнал Newsweek.
  • Великобритания начет обучение украинских военных пилотов в августе, обучены будут до 20 летчиков, заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи.
  • Минтранс России опроверг информацию об идее взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения резервного фонда.
  • Спецпредставитель Китая Ли Хуэй не поверил в то, что Patriot смог перехватить "Кинжал", сообщил министр обороны Украины Резников. По его словам, китайский дипломат, приезжавший в Киев в мае, уехал, "не ознакомившись с доказательствами".

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Россия Ситуация в Украине Грузия МАГАТЭ НАТО Зеленский Владимир Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Столтенберг Йенс Цзиньпин Си Великобритания Китай
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