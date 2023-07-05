Ситуация в Украине: МАГАТЭ не выявило мин на ЗАЭС, в РФ не усматривают условий для продления "зерновой сделки"
Фото: uatom.org
Дмитрий Песков назвал вымыслом информацию, что Си Цзиньпин предостерегал Путина от использования ядерного оружия. Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.
- Оборонный бюджет Украины в 2023 году составит $48,7 млрд, сделал заявление премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
- Радиационный фон в Украине соответствует нормам, заявили в гидрометцентре страны.
- Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
- МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на ЗАЭС, заявил Гросси. Ранее Зеленский заявил, что российские войска "разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС".
- Украинские власти совместно с грузинской оппозицией попытаются помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
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- Утверждения о том, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине, это вымысел, ответил на сообщения в западных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Также Песков отметил, что время для выполнения российской части зерновой сделки остается, хотя на сегодня условия для продления соглашения не усматриваются.
- Если бы США и вассалы перестали поставлять оружие Киеву, конфликт завершился бы за несколько месяцев, если прекратят сейчас – за несколько дней, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
- Разведка США подтверждает, что агенты ЦРУ работают в Украине, пишет американский журнал Newsweek.
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- Минтранс России опроверг информацию об идее взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения резервного фонда.
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