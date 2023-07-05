Ситуация в Украине: МАГАТЭ не выявило мин на ЗАЭС, в РФ не усматривают условий для продления "зерновой сделки"

Фото: uatom.org

Дмитрий Песков назвал вымыслом информацию, что Си Цзиньпин предостерегал Путина от использования ядерного оружия. Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.

Оборонный бюджет Украины в 2023 году составит $48,7 млрд, сделал заявление премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Радиационный фон в Украине соответствует нормам, заявили в гидрометцентре страны.

Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на ЗАЭС, заявил Гросси. Ранее Зеленский заявил, что российские войска "разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС".

Украинские власти совместно с грузинской оппозицией попытаются помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Минстрой РФ перешел от процесса восстановления к процессу развития инфраструктуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период российско-украинского конфликта.

Утверждения о том, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине, это вымысел, ответил на сообщения в западных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что время для выполнения российской части зерновой сделки остается, хотя на сегодня условия для продления соглашения не усматриваются.

Если бы США и вассалы перестали поставлять оружие Киеву, конфликт завершился бы за несколько месяцев, если прекратят сейчас – за несколько дней, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Разведка США подтверждает, что агенты ЦРУ работают в Украине, пишет американский журнал Newsweek.

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Минтранс России опроверг информацию об идее взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения резервного фонда.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй не поверил в то, что Patriot смог перехватить "Кинжал", сообщил министр обороны Украины Резников. По его словам, китайский дипломат, приезжавший в Киев в мае, уехал, "не ознакомившись с доказательствами". Читайте также ООН призвала власти Афганистана разрешить работу женских салонов красоты Нидерландским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках В Южной Корее поменяли закон о регистрации рождений после жуткого убийства двух младенцев

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