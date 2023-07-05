Задержание российского активиста прокомментировали в полиции Астаны

В полиции Астаны прокомментировали информацию о задержании активиста из России, сообщает Zakon.kz.

Информация о задержании Андрея Павлова появилась в казахстанских соцсетях. Про него известно, что он заочно арестован в России по уголовной статье о дискредитации вооруженных сил.

В Казахстане находится с конца прошлого года.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП города Астаны ответили, что сотрудниками полиции был установлен и задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в международном розыске.





"Инициатором розыска выступило Управление МВД России по Тульской области. 39-летний мужчина был доставлен в Изолятор временного содержания ДП г. Астаны." Пресс-служба ДП города Астаны

Ранее стало известно, что бывшего главреда журнала "Хакер" задержали в Казахстане.

