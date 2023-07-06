Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 300 млн выплатят застройщики Шымкента за некачественную застройку жилья

Более 300 млн выплатят застройщики Шымкента за некачественную застройку жилья Фото: Zakon.kz
В Шымкенте за полгода оштрафовали недобросовестных застройщиков на 334 млн тенге. Таким образом местные власти наказывают подрядчиков за откровенные нарушения во время возведения домов, сообщает Zakon.kz.

Трещины в стенах, дырявые крыши, подвалы в воде. На такие проблемы жаловались новоселы в Шымкенте. Обращения в управление строительства стали поводами для проверок и мер взыскания, передает 24kz.

Недобросовестных застройщиков обязали исправить все недочеты. Многоэтажки, 160 штук по городу, взяли на особый контроль.

Компании, получившие штрафы, внесли в черный список. Таких в мегаполисе насчитывается уже десяток. Такие подрядные организации не смогут принимать участие в госзакупках в течение двух лет.


"Мы сначала даём определенное время, чтобы они устранили недостатки. Это 10-15 дней. Если они не укладываются в срок, то мы их штрафуем. В прошлом году, мы оштрафовали недобросовестных подрядчиков на 111 миллионов тенге. За первое полугодие этого года уже оштрафованы на 334 миллиона тенге". Мадияр Баимбетов, руководитель Управления строительства Шымкента

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане штраф суммой в 5,5 млн тенге взыскали с морга за несоблюдение санитарных норм.

Читайте также

На 5,5 млн оштрафовали морг Талдыкоргана

Масштабный международный фестиваль Qyzyljar music fest стартовал в СКО

17 автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

Мария Мельникова
Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления