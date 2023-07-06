Более 300 млн выплатят застройщики Шымкента за некачественную застройку жилья

В Шымкенте за полгода оштрафовали недобросовестных застройщиков на 334 млн тенге. Таким образом местные власти наказывают подрядчиков за откровенные нарушения во время возведения домов, сообщает Zakon.kz.

Трещины в стенах, дырявые крыши, подвалы в воде. На такие проблемы жаловались новоселы в Шымкенте. Обращения в управление строительства стали поводами для проверок и мер взыскания, передает 24kz.

Недобросовестных застройщиков обязали исправить все недочеты. Многоэтажки, 160 штук по городу, взяли на особый контроль.

Компании, получившие штрафы, внесли в черный список. Таких в мегаполисе насчитывается уже десяток. Такие подрядные организации не смогут принимать участие в госзакупках в течение двух лет.





"Мы сначала даём определенное время, чтобы они устранили недостатки. Это 10-15 дней. Если они не укладываются в срок, то мы их штрафуем. В прошлом году, мы оштрафовали недобросовестных подрядчиков на 111 миллионов тенге. За первое полугодие этого года уже оштрафованы на 334 миллиона тенге". Мадияр Баимбетов, руководитель Управления строительства Шымкента

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане штраф суммой в 5,5 млн тенге взыскали с морга за несоблюдение санитарных норм.