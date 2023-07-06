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В России задержали египтянина за сожжение Корана

В России задержали египтянина за сожжение Корана Фото: pixabay
В Ульяновской области задержали иностранного гражданина, который сжег священное писание мусульман, сообщает Zakon.kz.

По сообщению ТАСС, иностранца, который снял видео, на котором он сжигает Коран, задержали полицейские. По данным издания, сообщение поступило от губернатора области.

"В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находится на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали", – приводит слова губернатора региона Алексея Русских издание.

Ранее в российских пабликах распространили видео, на котором мужчина сжигает Коран и при этом оскорбляет мусульман. По некоторым данным, на кадрах выходец из Египта, который ранее попадал в поле зрения СМИ, когда он заявил о смене конфессии после переезда в Россию.

В ночь на 2 июля житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети. Позднее мужчину задержали полицейские.

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Мария Мельникова
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