Главное к утру: зона ядерной безопасности, приговор подросткам Усть-Каменогорска, арест адвоката экс-министра

Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности. В Усть-Каменогорске вынесли приговор по делу о жестоком избиении девочки подростками. В Астане арестовали адвоката экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает Zakon.kz.

Зона безопасности

Касым-Жомарт Токаев 5 июля подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности". Зону образуют в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот.

Приговор за избиение

5 июля в специализированном межрайонном суде вынесли приговор в отношении несовершеннолетних подсудимых, избивших девочку в Усть-Каменогорске. Две подсудимые получили по три года лишения свободы. Одной девочке присудили год ограничения свободы.

4 апреля 2023 года стало известно, что жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске попало на видео, которое распространили в соцсетях. Выяснилось, что это произошло в апреле в одном из торговых центров Усть-Каменогорска.

Арест адвоката экс-министра

Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы, бывшего министра культуры и спорта , Мустахима Тулеева арестовали на два месяца. Ранее стало известно, что защитника подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

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