Стоматолог перечислил топ-6 ошибок при чистке зубов
Ошибка первая
Использование жесткой щетки. Это не имеет никакого смысла. Более того, жесткая зубная щетка при более интенсивном нажатии и неправильной технике может травмировать ткани зубов, в частности, эмаль, которая не восстанавливается.
Ошибка вторая
Чистить зубы сразу после еды, говорится в публикации АиФ. Наиболее оптимальное время чистки зубов после приема пищи – через 10-15 минут.
Ошибка третья
Использовать чрезмерный нажим при чистке. При домашней гигиене можно удалить лишь мягкий зубной налет, и эта процедура не требует сильного нажатия на щетку. Важно понимать, что твердые зубные отложения, как, например, зубной камень, убираются лишь в кабинете у врача-стоматолога. А чрезмерный нажим при чистке может привести к травматизации твердых тканей, а также к травме мягких тканей, то есть десны.
Ошибка четвертая
Не уделять внимание языку при чистке. На поверхности языка находится огромное количество вкусовых рецепторов, из-за которых он приобретает неравномерную поверхность. Налет, который скапливается интенсивно на поверхности языка, проглатывается человеком при совершаемых глотательных движениях – глотании слюны или пищевого комка. Поэтому важно уделять внимание языку и ежедневно очищать его поверхность при помощи скребка.
Ошибка пятая
Уделять внимание только линии улыбки, игнорируя дальние зубы. Во рту человека 32 зуба, и все они одинаково нуждаются в правильном и тщательном уходе. Пренебрежение этим правилом может привести к развитию заболевания, которое закончится потерей всех зубов.
Ошибка шестая
Тратить на чистку зубов менее двух минут. Правильная домашняя гигиена включает в себя не только использование простой мануальной зубной щетки, но также применение индивидуальных средств домашней гигиены – ирригаторов, скребков, ершиков и других. И чистка с использованием всего этого арсенала не может занимать меньше 4-х минут.
Ранее сообщалось, как сделать в домашних условиях полезную маску для волос.