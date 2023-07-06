Стоматолог перечислил топ-6 ошибок при чистке зубов

Многие из нас ежедневно совершают целый ряд ошибок при чистке зубов. Как говорит стоматолог-терапевт Камила Едиханова, это негативно сказывается на состоянии всей челюсти, сообщает Zakon.kz.

Ошибка первая

Использование жесткой щетки. Это не имеет никакого смысла. Более того, жесткая зубная щетка при более интенсивном нажатии и неправильной технике может травмировать ткани зубов, в частности, эмаль, которая не восстанавливается.

Ошибка вторая

Чистить зубы сразу после еды, говорится в публикации АиФ. Наиболее оптимальное время чистки зубов после приема пищи – через 10-15 минут.

Ошибка третья

Использовать чрезмерный нажим при чистке. При домашней гигиене можно удалить лишь мягкий зубной налет, и эта процедура не требует сильного нажатия на щетку. Важно понимать, что твердые зубные отложения, как, например, зубной камень, убираются лишь в кабинете у врача-стоматолога. А чрезмерный нажим при чистке может привести к травматизации твердых тканей, а также к травме мягких тканей, то есть десны.

Ошибка четвертая

Не уделять внимание языку при чистке. На поверхности языка находится огромное количество вкусовых рецепторов, из-за которых он приобретает неравномерную поверхность. Налет, который скапливается интенсивно на поверхности языка, проглатывается человеком при совершаемых глотательных движениях – глотании слюны или пищевого комка. Поэтому важно уделять внимание языку и ежедневно очищать его поверхность при помощи скребка.

Ошибка пятая

Уделять внимание только линии улыбки, игнорируя дальние зубы. Во рту человека 32 зуба, и все они одинаково нуждаются в правильном и тщательном уходе. Пренебрежение этим правилом может привести к развитию заболевания, которое закончится потерей всех зубов.

Ошибка шестая

Тратить на чистку зубов менее двух минут. Правильная домашняя гигиена включает в себя не только использование простой мануальной зубной щетки, но также применение индивидуальных средств домашней гигиены – ирригаторов, скребков, ершиков и других. И чистка с использованием всего этого арсенала не может занимать меньше 4-х минут.

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