Кадровые перестановки произошли в департаменте полиции ВКО

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области состоялись кадровые назначения. По данным пресс-службы региональной полиции, 19 кандидатов из районных и городских подразделений были назначены на различные должности, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков посредством видеоконференцсвязи побеседовал с каждым лично и поставил ряд задач перед полицейскими.

"На вас возложена ответственность по обеспечению общественного порядка и защиты конституционных прав граждан. Желаю вам умело применять все знания и силы для эффективной работы в системе органов внутренних дел". Ерлан Омарбеков

Также был назначен ряд руководителей: заместитель начальника Управления местной полицейской службы подполковник полиции Дархан Буланов, первый заместитель начальника Зайсанского РОП подполковник полиции Дархан Елеуов, заместитель начальника Уланского РОП майор полиции Ахат Ергазыев и начальник Маркакольского поселкового ОП майор полиции Дархан Оразиманов.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Подписав приказ о назначении, начальник ДП пожелал удачи в дальнейшей службе, а также поставил ряд задач новым руководителям.

В апреле 2023 года сообщалось о перестановках в МВД РК. Тогда на должность заместителя начальника Департамента информации и связи был назначен Арман Бакиржанов. Рустем Тунгышбаев стал заместителем начальника Департамента тыла МВД. Ольга Агафонова стала заместителем начальника Департамента полиции Алматы. Маулена Маканова назначили на должность заместителя начальника Департамента полиции на транспорте.