На берегу реки в Алматинской области обнаружили мертвую рыбу
Фото: pixabay
Туши мертвых рыб усеяли берег реки в Талгарском районе Алматинской области. Выяснением причин массового мора занимаются специалисты, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации Almaty.tv, их обнаружили местные жители, которые обеспокоены отсутствием привычных бурных потоков.
Между тем выяснением причин массового мора рыбы уже занимаются специалисты.
По их словам, последние годы выдались маловодными из-за того, что моренные озера не тают. Не исключен и человеческий фактор.
"Могу сказать, кто-то вверху, может, песок или что-то еще брали и перекрыли. Потому что грамма воды нет. Мы потому что не сбрасывали. То, что у нас под щитами, мы за каждый литр воды боремся, воды не хватает крестьянам".Гидротехник байсеркинского участка Валерий Мальцев
Ранее сообщалось, что 5 июля 2023 года грязевой поток перекрыл дорогу в Уйгурском районе Алматинской области. По данным регионального ДЧС, 6 июля дорога уже открыта.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ