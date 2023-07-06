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Скатов потратил почти 4 часа за путевку в четвертьфинал немецкого "Челленджера"

Теннис Четвертьфинал ATP Фото: Instagram/skatov_timofey
Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в третий круг "Челленджера" на грунтовых кортах Карлсруэ (Германия), выиграв неимоверными и волевыми усилиями у представителя Украины Виталия Сачко, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Петропавловска Скатов в противостоянии с украинским теннисистом проявил железную волю к победе, проигрывая по ходу встречи два раза. На данную победу Тимофей затратил 3 часа и 42 минуты. Североказахстанец уступив первый сет со счетом 3:6, далее проигрывал и во второй партии. Однако, сумел проявить свой неуступчивый характер "играть до последнего очка", чем заслужил викторию и вытащил второй сет – 7:6 (8:6). Этот же сценарий повторился и в заключительной части игры, который также дошел до тай-брейка.

Скатов уступая Сачко со счетом 1:5, и здесь проявил геройские качества, и переломил ход матча в свою сторону, склонив чашу весов в свою пользу - 7:6 (9:7). Таким образом, наш теннисист сумел выйти в четвертьфинал данного турнира, с призовым фондом в 73 тысяч евро. За выход в полуфинал этих соревнований Тимофей 7 июля встретится с посланцем Либерии Хади Хабибом (№ 440 ATP). 

Теннис Челленджер Германия

Фото: ktf.kz

Стоит отметить, что также великолепной игрой на данных состязаниях отличился алматинец Денис Евсеев, который дал настоящий бой бразильцу Тьяго Сейбот Уайлду, недавнему "сенсатору" Открытого чемпионата Франции, когда обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева. На старте турнира в Карлсруэ, южноамериканец только в третьем сете сумел сломить сопротивление Евсеева – 4:6, 6:3, 6:3. 

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