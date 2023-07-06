Видео с саранчой напугало жителей Атырауской области

Фото: скриншот видео

Видео с нашествием саранчи стали распространять в мессенджерах со словами, что она свирепствует в Курмангазинском районе Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

В областной территориальной инспекции Минсельхоза этот слух опровергли, пишет AtyrauPess. По данным министерства, видео снято на границе Астраханской области и Калмыкии. "Что касается нас, то на сегодня мы завершили работу по обработке земель от саранчи", – сказал руководитель Атырауского областной территориальной инспекции Минсельхоза Руслан Шугаепов.

По словам Шугаепова, обработка земель произведена на территории Исатайского и Курмангазинского районов общей площадью более 28 тысяч гектаров. Тем временем два района Костанайской области заполонили полчища саранчи. Насекомые угрожают посевам урожая на полях. Читайте также Астана: история переименований и преобразований Кадровые перестановки произошли в Департаменте полиции ВКО Аварию на энергоблоке МАЭК устранили

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