Видео с саранчой напугало жителей Атырауской области
Фото: скриншот видео
Видео с нашествием саранчи стали распространять в мессенджерах со словами, что она свирепствует в Курмангазинском районе Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
В областной территориальной инспекции Минсельхоза этот слух опровергли, пишет AtyrauPess.
По данным министерства, видео снято на границе Астраханской области и Калмыкии.
"Что касается нас, то на сегодня мы завершили работу по обработке земель от саранчи", – сказал руководитель Атырауского областной территориальной инспекции Минсельхоза Руслан Шугаепов.
По словам Шугаепова, обработка земель произведена на территории Исатайского и Курмангазинского районов общей площадью более 28 тысяч гектаров.
Тем временем два района Костанайской области заполонили полчища саранчи. Насекомые угрожают посевам урожая на полях.
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