Повар из Жамбылской области в ЦОНе узнала, что разбогатела, но умерла

В Жамбылской области 53-летняя Любовь Крылова в одночасье стала состоятельной дамой. Повар случайно узнала, что у нее два огромных дома, гектар земли, подсобные хозяйства и даже личная котельная, сообщает Zakon.kz.

Однако, как говорится в сюжете "КТК", живущая уже 20 лет по съемным квартирам, она даже не обрадовалась. Оказалось, все имущество раздали и продали, а ее саму по документам признали мертвой.

О своем несметном богатстве и скоропостижной смерти Крылова узнала в ЦОНе, когда получала справку о недвижимости.

И вот уже полгода пытается разобраться, чья она наследница и кто ее похоронил.

"По документам я этим домом владела с 97-го года по 2001 год. И по документам как будто я умерла, и решением акимата этот дом передают какой-то Гульзаде 62-го года. Вот мы только что заходили, да. По сей день владельцем является Гульзада. Также она владеет гектаром земли, которая для подсобного хозяйства". Любовь Крылова

Женщина 20 лет пыталась встать в очередь на госжилье, но ей постоянно отказывали. И теперь стало понятно почему. Вся недвижимость по документам находится в 20 километрах от Тараза. Крылова решила, наконец, посмотреть на свои владения.

Чиновники признали: 25 лет назад в базу прокралась банальная ошибка.

Наследство получила ее полная тезка, потом она умерла, и имущество продали. Но вот только наша героиня к этому никакого отношения не имеет.

"По документам владелицей наследства после смерти родителей стала Крылова Любовь Григорьевна. Гражданка Крылова Любовь Николаевна никакого отношения к имуществу не имеет. Это произошло из-за человеческого фактора: перепутали отчество, в базу внесли неверные данные". Рысдаулет Оман, руководитель отдела ГК "Правительство для граждан" Байзакского района

Ошибку, впрочем, уже исправили.

Но Любовь Николаевна считает, что она стала жертвой аферистов. Ведь на нее был записан еще один дом с землей в том же районе. Вот только того имущества, как выяснилось, в реальной жизни не существует.

Стоит отметить, что 6 июня 2023 года в Казахстане произошел технический сбой в работе специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНах).