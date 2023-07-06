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Казахстанские дизайнеры отличились на Неделе моды в Париже

Казахстанские дизайнеры отличились на Неделе моды в Париже Фото: pixabay
Три казахстанских дизайнера одежды представили свои коллекции на специализированной неделе высокой моды в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", за почти 20-летнюю историю "Oriental Fashion Show» казахстанка Сабина Вольская стала первым дизайнером, представившим детский haute couture.

После оглушительного дебюта в начале этого года модный дом вернулся с новой коллекцией. Черно-белые наряды в сочетании с фантастическими украшениями парижской аудитории понравились.

"Как мне показалось, зрители были очень активными, они хлопали, круто все было. Ощущение их присутствия на позитивной ноте. Мне очень понравилось".Милена Вольская, модель


Шоу восточной моды за свою историю показало дизайнеров из 50 стран мира. Сила традиций характерна для всех восточных культур, но часто именно регион Центральной Азии притягивает своим богатым наследием.

"Европейская мода часто вдохновляется странами Центральной Азии. С тех пор, как мы основали "Восточную неделю моды", мы увидели тенденцию, насколько восточная культура служит источников вдохновения для дизайнеров одежды. И многие вещи навеяны именно Центральной Азией, мы очень рады, что такой обмен существует и это очень важно".Хинд Жудар, основательница "Oriental Fashion Show"

Для казахстанской моды больше характерны смелые сочетания европейского стиля и национальных мотивов.

Дом "Arunaz" из Алматы и молодой дизайнер Айжан Колчина из Петропавловска представили ультрасовременные вечерние коллекции, в которые изящно вплетены отсылки к народному творчеству.

"Я думаю, что это площадка, где можно обменяться опытом, можно познакомиться с другими дизайнерами из других стран, а также во всей красе представить наш Казахстан и показать, что наша мода развивается, с каждым годом становится все лучше. У нас много талантливых дизайнеров".Назым Карпыкова, дизайнер Дома моды

Летняя неделя восточной моды объединила на одном подиуме профессионалов из Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы.

Ранее сообщалось, что известная казахстанка Бибисара Шарипова приняла участие в совместной рекламе с американской актрисой Скарлетт Йоханссон.

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Анастасия Московчук
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