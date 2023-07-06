Республиканцы перепутали флаг США с либерийским

Республиканская партия опубликовала в Твиттере поздравление с Днем независимости США с флагом Либерии, сообщает Zakon.kz.

Официальный аккаунт Республиканской партии США немедля удалил твит с изображением флага Либерии, на котором изображена единственная белая звезда, пишет The Guardian.

В последующем твите от партии был показан бенгальский огонь перед флагом США.

Thank you to all the men and women in uniform who continue to defend our freedom at home and abroad.



Happy Independence Day! pic.twitter.com/oGLI3fBxJJ — GOP (@GOP) July 4, 2023

"Спасибо всем мужчинам и женщинам в военной форме, которые продолжают защищать нашу свободу дома и за рубежом. С Днем независимости!"

В среду утром твит с изображением, похожим на оригинальный твит Республиканской партии, опубликовало полицейское управления в Остине, штат Техас.

Фото: скриншот

День независимости США является национальным праздником в Соединенных Штатах, отмечаемым каждый год 4 июля. В этот день в 1776 году принята Декларации независимости США.

Декларация независимости была документом, в котором американские колонии объявили свою независимость от Великобритании. Она была подписана представителями тринадцати колоний и явилась важным шагом в борьбе за независимость Соединенных Штатов.