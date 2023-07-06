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Республиканцы перепутали флаг США с либерийским

флаг Либерии Фото: pixabay
Республиканская партия опубликовала в Твиттере поздравление с Днем независимости США с флагом Либерии, сообщает Zakon.kz.

Официальный аккаунт Республиканской партии США немедля удалил твит с изображением флага Либерии, на котором изображена единственная белая звезда, пишет The Guardian.

В последующем твите от партии был показан бенгальский огонь перед флагом США.

"Спасибо всем мужчинам и женщинам в военной форме, которые продолжают защищать нашу свободу дома и за рубежом. С Днем независимости!"

В среду утром твит с изображением, похожим на оригинальный твит Республиканской партии, опубликовало полицейское управления в Остине, штат Техас.

поздравление

Фото: скриншот

День независимости США является национальным праздником в Соединенных Штатах, отмечаемым каждый год 4 июля. В этот день в 1776 году принята Декларации независимости США.

Декларация независимости была документом, в котором американские колонии объявили свою независимость от Великобритании. Она была подписана представителями тринадцати колоний и явилась важным шагом в борьбе за независимость Соединенных Штатов.

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Мухит Турсынали
США
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