Более 50 тысяч километров дорог отремонтируют в Кокшетау

В административном центре Акмолинской области активно ведется ремонт дорог. 70% запланированных работ на сегодняшний день уже выполнены.

Работы продолжаются, как сообщил аким города Кокшетау Бауыржан Гайса. На данный момент ведутся средние ремонты и строительство автодорог в областном центре.



"Выполняется средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбитшилик, на улицах Маяковского, Затаевича, Чайкиной, а также по улице Акана в поселке Застанционный. Укладывают асфальт по улице Кажымукана. Помимо этого идет строительство перекрестка на автодорогу Астана –Петропавловск. Ведется реконструкция дорог от улицы Уалиханова до путепровода через железную дорогу, улицы Малика Габдуллина от Акана Серэ до Уалиханова. Пригороды Кокшетау не остаются без внимания, идет ремонт дорог в селе Красный Яр". Бауыржан Гайса

Как сообщили в городском акимате, продолжается строительство дорог в новом развитом микрорайоне Сарыарка и капитальный ремонт дорог улицы Кусаинова. К новому учебному году будет завершен ремонт пешеходного моста через реку Кылшакты в районе средней школы № 8.

Стоит отметить, что 10 мая были начаты ремонтные работы моста, ведущего в микрорайон Застанционный. По проекту работы запланированы на 5 месяцев, однако процедуры завершили раньше и на сегодняшний день дорога успешно функционирует.

Подготовка к отопительному сезону уже начата, ведется строительство и реконструкция тепломагистрали по улица Байкена Ашимова от Сатпаева до Габдуллина.

"В 2022 году произведен монтаж магистрального участка теплосети протяженностью 815 метров. В настоящее время ведутся работы по монтажу теплосети на участке от школы-гимназии №5 Тандау до улицы Сатпаева и реконструкция магистральных инженерных сетей теплоснабжения по улице Ауэзова. К отопительному сезону мы готовимся уже сейчас, запланированы ремонт дымовых труб РК-1 и РК-2, текущий ремонт водогрейного котла 7, ремонты по пылеугольным котлоагрегатам №8, 9, 10. Ведутся работы по демонтажу и монтажу поверхностей нагрева всех котлов, работы производятся согласно графику". Руководитель ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" Руслан Макишев

Вопрос качественной питьевой воды на особом контроле. Городским акиматом совместно с подрядной организацией ТОО "Caspian Contractors Trust" проводится реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений.

"Установлены новые очистные сооружения и два резервуара, ведутся монолитные работы, в сентябре планируем подготовить оборудование и установить насосы. Запустили изготовление основного блока очистной станции, устанавливается два резервуара с двойной системой очистки, что позволяет экономить воду. Вода, поступающая из Чаглинского водохранилища, будет проходить 5 этапов фильтрации, процесс полностью автоматизирован, чистка фильтров производится по современной технологии. Два раза в год все городские водопроводные трубы очищаются от вторичного загрязнения на пути к кранам квартир кокшетаусцев". Менеджер проекта реконструкции и расширения ВОС Куаныш Утегенов

Помимо вопросов ЖКХ в Кокшетау ведется масштабная работа, направленная на благосостояние горожан. Акиматом города запланировано установить 500 новых лавочек для досуга горожан, будет восстановлено и благоустроено 20 городских скверов.

Алма Байгужина