Эксперты о Социальном кодексе: Закон должен обновляться, если это необходимо

С 1 июля текущего года в Казахстане вступил в силу социальный кодекс. Zakon kz выяснял, каким будет эффект от нового закона и сможет ли он улучшить социальное самочувствие казахстанцев.

Новый социальный кодекс предусматривает усилие адресной и социальной поддержки семей, либерализацию рынка труда и много других изменений, которые должны были облегчить жизнь казахстанцам. Однако, эксперты скептически оценивают новый подход в решении старых проблем, хотя само появление нового закона – положительное, на их взгляд, явление.

Большие надежды & Большая трагедия

Как рассказал экономист Максат Халык, ранее он возлагал большие надежды на Социальный кодекс, однако его разочаровало игнорирование главных проблем казахстанского общества.





"Как экономист, я вижу следующую проблему: не изменился размер прожиточного минимума, сейчас он составляет 46 тысяч тенге. Это очень низкий показатель. Разве можно жить целый месяц на эту сумму? По-моему, нет. Если брать в расчеты мировые стандарты, то они в два раза больше. Возьмем, к примеру, еще и минимальный размер оплаты труда. По приказу президента его подняли до 70 тысяч тенге, таким он остается уже довольно долгое время". Максат Халык

Экономист отмечает, что получаемые расчеты не дают полной картины по уровню бедности в стране. Так если судить по методике министерства экономики, то в Казахстане мало бедных, но если применить международные нормы и стандарты, то процент бедных окажется довольно высоким. В итоге эксперт приходит к выводу, что реальное количество бедных казахстанцев специально занижается.

Другой момент, на который обращает внимание экономист – такое явление, как бедность среди детей.

"В прошлом году Всемирный банк дал ему определение. Так вот, на сегодня в Казахстане более миллиона детей проживают в бедных семьях. А это большая трагедия. Как у них завтра сложится судьба, если они сейчас не могут получить качественное образование и все необходимое для полноценного развития? Или возьмите уровень безработицы в стране – ее показатель уже который год держатся на отметке около 5%". Максат Халык

Но об этом, по словам эксперта в Социальном кодексе ничего не сказано. В целом, эксперт считает, что отдача от любых государственных программ и законов, в том числе и Социального кодекса, будет минимальной, пока не решатся эти главные социальные проблемы.

Положительные моменты в законе & Отсутствие дифференцированного подхода

Доктор экономических наук Атамурат Шаменов считает положительным моментом объединение в один документ – Социальный кодекс, все ранее разрозненные законы по социальной защите и обеспечения населения. А их, отмечает эксперт, было действительно немало: более 10 законов и еще большее число подзаконных актов.

Также Атамурат Шаменов отметил, благодаря цифровизации и, в частности, цифровой карте семьи, значительно снизилась бюрократия.

Еще одно достоинство нового закона, по его словам в том, что теперь государство пытается работать на упреждение социальных проблем на основе адресного, точечного подхода. Но другое дело, что, возможно, из-за большого объема Социального кодекса не везде присутствует такой подход.

"В Казахстане очень много земли и мало населения. Поэтому, одними из главных задач государственной политики должны быть меры, стимулирующие демографический рост. В этом плане почти нет либо недостаточно мер, направленных на поддержку многодетных семей. К примеру, если вместо нескольких десятков тысяч тенге выплачивать подобным семьям до миллиона, сразу решатся несколько проблем: повысится уровень жизни казахстанцев, появятся новые рабочие места в домохозяйствах, снизится нужда в дошкольных образовательных учреждениях, а рост доходов положительно скажется и на экономике страны". Атамурат Шаменов

Он обращает внимание и на принцип государственной политики в части солидарности и коллективной ответственности государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения. Эксперт отмечает, что в кодексе расписаны функции правительства, уполномоченного органа, акиматов, вплоть до районных, но при этом у сельских акимов отсутствует ответственность за решение социальных проблем. Между тем, более половина бюджета любой административно-территориальной единицы – это социалка.

"К примру, нет механизмов поощрения тех из них, кто помимо выдачи заработной платы работникам и обязательных отчислений в пенсионный фонд и другие организации, решают социальные проблемы своих сотрудников посредством строительства детских дошкольных учреждений, выдачи путевок в лечебно-оздоровительные центры, оплаты за учебу их детей и т.д. Не хочется сравнивать Казахстан с Америкой, но в США закон о социальном обеспечении был принят в 1935 году. Особое внимание в нем уделено проблемам пожилых и безработных. Вы просто сравните дома престарелых в Штатах и Казахстане и все станет ясно". Атамурат Шаменов

А у нас, по словам эксперта, по многим пунктам Социального кодекса отсутствует индивидуальный и дифференцированный подход.

"Социальный кодекс должен вселять чувство уверенности в том, что если завтра, не дай Бог, случится что-то непредвиденное, то мы не останемся в беде одни. Дает ли подобное ощущение знакомство с новым законом? Каждый должен ответить на этот вопрос самостоятельно. Вот это и будет самой справедливой оценкой Социально кодекса". Атамурат Шаменов

Социальный кодекс необходимо привести в соответствие с Конституцией

Экономист Марат Абдурахманов считает, что с действием социального кодекса ничего не изменится. Основная причина, по словам заключается в том, в Социальном кодексе нет перечня основных социальных благ, на которые имеет право каждый гражданин, согласно Конституции.

"Есть увеличение по социальным выплатам на 14%, но рост тарифов, в среднем, на 20% свел на нет весь ожидаемый эффект. К этому следует добавить и то, что государство снимает с себя часть ответственности за пенсионное обеспечение путем передачи накоплений в частные фонды. При этом, не все вкладчики знают о том, что на ту часть пенсии, которая будет передана в управляющую компанию, не будет распространяться государственная гарантия. Вообще, все выплаты, заложенные в социальном кодексе не адекватны текущим ценам. Они должны равняться фактическим затратам на товары и услуги тех категорий граждан, которым положены выплаты". Марат Абдурахманов

Очень показательно в этом случае то, что депутаты, считает эксперт, требовали, чтобы в Социальный кодекс были включены отдельно социальные стандарты по всем группам трат нашего общества. Но мы этого не увидели, говорит экономист.

"Закон очень большой, он содержит много формулировок, но так сказать, двойного понимания. Разрекламировали, что инвалидность будут проходить в онлайн режиме, оказалось, что это относится только онкобольным на 3-4 стадии заболевания, то есть, фактически смертельно больным. Все остальные будут получать или подтверждать инвалидность в обычном порядке". Марат Абдурахманов

А повышение же тех выплат и пособий, которые предусмотрены в рамках Социального кодекса, эксперт оценивает, как очень невысокие, так как их давно уже "съела" инфляция.

Резюмируя, эксперты сошлись на том, что нынешний Социальный кодекс нуждается в доработке и дополнениях. Они считают, что его нужно обновлять по мере необходимости.