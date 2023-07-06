29 человек погибли в результате автобусной аварии в Мексике

29 человек погибли, 19 ранены после того, как автобус врезался в ущелье в штате Оахаке на юге Мексики, сообщает Zakon.kz.

На кадрах с места происшествия видны искореженные обломки автомобиля, лежащие на боку у подножия крутого утеса, а поблизости работали спасатели.

Фото: twitter/JimePmora

По данным прокуратуры, погибли 15 женщин, двое из них во время госпитализации, а также 13 мужчин и ребенок.

В первом официальном отчете указано, что число погибших составило 27, а количество раненых - 17.

Начато расследование причин аварии, ранние признаки указывают на механическую неисправность.

Также уполномоченный орган опубликовал кадры снятые на камеру наблюдения автобуса.

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS



Un autobús sufre un accidente en Oaxaca , zona Mixteca , el conductor por descuido cae del asiento, el saldo de su error, 27 personas muertas y 17 heridos. pic.twitter.com/2YVcC81EY1 — SALVEMOS A NEZA (@ENMINEZA) July 5, 2023

Недалеко от западного города Гвадалахара обнаружили 45 мешков с человеческими останками в овраге.

