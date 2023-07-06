В Павлодаре осудили замдиректора филиала "Казпочты"

Заместителя директора областного филиала "Казпочты" осудили в Павлодаре. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Павлодарского суда.

В распространяемом сообщении сказано, что 5 июля 2023 года судом № 2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя директора по производству областного филиала АО "Казпочта" по факту получения им взятки в виде денег в значительном размере (часть 2 статьи 366 УК).

В суде установлено, что в январе 2023 года заместитель директора по производству Павлодарского областного филиала АО "Казпочта" с целью незаконного обогащения предложил гражданину передать ему денежное вознаграждение за беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту кровли автомобильного бокса на территории автомобильно-транспортного управления.

В последующем подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки в сумме 2 млн тенге. Подсудимый свою вину не признал и просил его оправдать. Защитник просила учесть смягчающие обстоятельства.

"С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, наличия малолетних детей, инвалидности 3 группы, совершение уголовного правонарушения впервые, судом назначено 3 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности". Пресс-служба Павлодарского суда

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления и т.д.



Приговор в законную силу не вступил.

Также 5 июля 2023 года Специализированный межрайонный суд вынес приговор в отношении несовершеннолетних подсудимых, избивших девочку в Усть-Каменогорске.