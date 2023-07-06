Известный атлет из Актау уехал собирать капусту в Англию

Президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу Ильдар Ягъяев, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту, уехал на заработки в Англию, сообщает Zakon.kz.

28-летний житель Актау Ильдар Ягъяев уже несколько месяцев собирает капусту и брокколи в поле.

Спортсмен отмечает, что рабочий день у тех, кто работает в полях, длится 8-9 часов. Ильдар садится за руль трактора уже в 4 часа утра и ближе к полудню освобождается. Как отмечено в публикации Lada, это дает ему возможность подрабатывать тренером.

"Когда я подавал заявку, мне дали список мест, где можно работать. Я выбрал поле, где растет капуста, ее собирать сложнее, чем клубнику. Но мне захотелось бросить себе вызов – я ведь все-таки спортсмен. Работа больше мужская, в нашей команде только одна женщина из Тараза". Ильдар Ягъяев

Что касается оплаты, то, по словам Ильдара, работникам платят каждую неделю. Зарплата зависит от количества отработанных часов.

"В месяц выходит примерно 2000 фунтов, это больше миллиона тенге. В Казахстане я вряд ли бы такие деньги заработал, а если бы и заработал, то, наверное, пришлось бы работать в нескольких местах и спать по 2-3 часа в сутки". Ильдар Ягъяев

Мужчина рассказывает, что многие его друзья знают о переезде. Есть те, кто поддержал, у других была неоднозначная реакция. По их мнению, работать на полях и собирать капусту непрестижно, особенно, если у тебя высшее образование. А у Ильдара их два.

"Я уехал, невзирая на то, что скажут люди. Ради своей семьи, ради хорошего заработка. Мои попытки развивать спорт в Актау оказались тщетными. Меня попросту не слышали в Управлении спорта, я стучался в закрытые двери. Сколько раз я приезжал с больших соревнований, где мне удавалось побеждать, поднимать наш флаг, а меня даже никто не встречал в аэропорту. Разве это не говорит о том, что чиновники не видят необходимость оказывать поддержку спортсменам. Лично на себе я постоянно ощущал дискриминацию. Огромное внимание оказывали моим друзьям боксерам, вольникам, футболистам, а на остальных все наплевали". Ильдар Ягъяев

На поле, где работает Ильдар трактористом, много казахстанцев.

"Разрешение на работу выдается только на полгода. Многим нашим казахам удалось полностью погасить свои кредиты. Некоторые копят на машину, другие – на первоначальный взнос для квартиры. Купить автомобиль, кстати, здесь можно всего лишь за месяц. Желающих работать в Англии настолько много, что прием заявок на работу уже приостановлен". Ильдар Ягъяев

В январе 2023 года астанчане заявили, что их обманула компания по трудоустройству в Чехию. Вместо обещанных европейских зарплат и жилья граждане якобы остались с пустыми карманами.