Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Беларуси

Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Беларуси Фото: akorda.kz
Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории Беларуси. Об этом 6 июля 2023 года заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ во Дворце Независимости в Минске, сообщает Zakon.kz.

Лукашенко отметил, что бойцы этой компании – очень серьезные.

"Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся".Александр Лукашенко

Вместе с тем, как отмечено в публикации Белта, президент Беларуси подчеркнул, что не видит рисков для Беларуси, в случае если бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены на ее территории.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет".Александр Лукашенко

В ночь на 24 июня 2023 года в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку военного мятежа.

Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания "кровавой бойни" на территории России.

Материал по теме

Пригожин впервые после прекращения мятежа прокомментировал его причины

27 июня, через три дня после разрешения конфликта, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.

Читайте также

В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана

29 человек погибли в результате автобусной аварии в Мексике

Республиканцы перепутали флаг США с либерийским

Анастасия Московчук
Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Лукашенко Александр Беларусь
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления