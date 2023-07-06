Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Беларуси
Фото: akorda.kz
Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории Беларуси. Об этом 6 июля 2023 года заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ во Дворце Независимости в Минске, сообщает Zakon.kz.
Лукашенко отметил, что бойцы этой компании – очень серьезные.
"Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся".Александр Лукашенко
Вместе с тем, как отмечено в публикации Белта, президент Беларуси подчеркнул, что не видит рисков для Беларуси, в случае если бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены на ее территории.
"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет".Александр Лукашенко
В ночь на 24 июня 2023 года в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку военного мятежа.
Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания "кровавой бойни" на территории России.
27 июня, через три дня после разрешения конфликта, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.
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