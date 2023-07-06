В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана

Улан Жапаров, родственник президента Кыргызстана Садыра Жапарова, задержан в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В сообщении сказано, что 32-летний Улан Жапаров, уроженец села Кен-Суу Иссык-Кульской области, водворен в СИЗО-1 Бишкека.

"По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД", – отметил источник.

В Первомайском районном суде столицы изданию подтвердили, что Улан Жапаров постановлением суда взят под стражу до 26 июля.

В публикации также говорится, что он приходится сыном Ракымжану Жапарову – двоюродному брату Садыра Жапарова.

16 июня 2023 года стало известно, что в Кыргызстане осудили пенсионера МВД из-за ДТП с кортежем Садыра Жапарова.

Как оказалось, 3 июня 2021 года во время пребывания Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП с участием машин сопровождения из кортежа президента. Пострадали пять человек, один скончался. Погибшим оказался личный врач президента Кыргызстана.