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Подмостовые пространства продолжают осваивать в Семее

мост Фото: Ахмет Чукеев
Общественное пространство под подвесным мостом в правобережной части города уже стало излюбленным местом отдыха горожан.

Причем, привлекает оно не только детей и молодежь, но и людей старшего возраста.

Вместе с тем, продолжаются работы по организации общественного пространства и в левобережной части города, также под подвесным мостом. Долгие годы эта площадь была ничем не облагорожена, если не считать бетонных дорожек и нескольких скамеек.

Теперь все иначе: здесь созданы спортивных площадки с обязательными изображениями-муралами на них. Следует отметить, что площадка разделена на несколько отдельных частей. Здесь шло строительство воркаут-площадок, скейт-парка, фитнес-зоны, детской игровой площадки.

Архитекторы и дизайнеры постарались на славу – общественное пространство на левобережье ничем не уступает своему собрату с правого берега. И, скорее всего, также будет привлекать семейчан, как новое и современное место для проведения досуга и отдыха.

Вместе с тем, общественные пространства будут появляться в городе и дальше. Также идет работа по организации и строительству новых скверов и парков в разных частях города, в том числе правобережье.

мост

Фото: Ахмет Чукеев

мост

Фото: Ахмет Чукеев

мост

Фото: Ахмет Чукеев

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