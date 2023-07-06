20 тысяч живых цветов представили на фестивале в честь дня столицы

В честь столицы 5-6 июля в Астане прошел фестиваль Gul Astana Eco Urban Open Air, на котором флористы представили 20 тысяч живых цветов, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль объединил экологистов, флористов, урбанистов, экопредпринимателей, художников, музыкантов со всего Казахстана.

"Фестиваль проводится в честь 25-летия столицы с целью создать в Астане экодвижение и показать горожанам значимость переработки вторичного сырья, обратить внимание на проблемы экологии и необходимость изменения экосознания". Продюсер фестиваля Майра Измайлова

Астанчанам представили бесплатные интерактивные зоны, посвященные городским сообществах и их деятельности.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Взрослые и дети смогли поучаствовать в образовательных и эко мастер-классах: по ресайклингу – переработке отходов и изготовление произведений искусства и арт объектов из пластика, апсайклингу – вторичному использованию материалов и вещей с созданием для них нового функционала, сити-гарден – созданию городского сада, бумажной архитектуре, росписи шопперов, созданию летнего букета, изготовлению авоськи.

Фото: Zakon.kz

Одним из интересных предметов на фестивале был велошредер, который дробил пластик для дальнейшей переработки. Каждый желающий мог попробовать покрутить педали.

Фото: Zakon.kz

Такое пространство для переработки на фестивале организовал основатель проекта Rocket Plastic Данияр Бакимов. Команда собирает одноразовый пластик, который наносит колоссальный вред экологии из-за длительного срока разложения. Затем собранный пластик перерабатывают и превращают в ценные вещи.

Фото: Zakon.kz

"Мы можем делать мебель, скамейки для города. Мы тем самым показываем ценность пластика, чтобы люди это видели. Чтобы государство это видело. Проект направлен на изменение сознания, на вовлечение людей. Шредер – это один из видов дробления пластика, этап переработки. Если пластик не раздробить, его невозможно переработать. При измельчении его превращают в сырье, которое можно использовать для дальнейшей переработки во что-то новое. В рамках мастер-класса мы делаем разные маленькие изделия, к примеру, брелок, значок, у меня тут домбра, кобыз есть, цветок. Какие-то такие вещи, которые можно использовать. Соответственно, происходит преобразование отходов во что-то ценное. Люди это видят, понимают ценность, дети понимают, что очень важно для нас". Данияр Бакимов

Еще одним интересным элементом мероприятия были климатические юрты, оформленные в ландшафте природных зон Казахстана. Одна из создателей юрты "Астана. Центральный и Северный Казахстан" – известная художница Лейла Махат.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вообще вся выставка организована была вокруг одного большого шанырака, где проходил концерт. Те, кто насладился цветами, мог пойти и послушать музыку.





Фото: Zakon.kz

"Я получаю эстетическое удовольствие. В восторге от композиций. Необычно все собрано. Все очень красиво, хожу - любуюсь и наслаждаюсь. Я люблю кактусы и розы". Посетитель фестиваля, Мария

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Не менее интересной оказалась зона урбанистики. Здесь была представлена зеленая карта Астаны, где горожане могли отметить лучшие места для зеленых парков, а также указать на ней, где растет их любимое дерево и выбрать цветок – символ столицы. Урбанист Улыбек Киманов представил игру "Я - главный архитектор Астаны", в которой гости фестиваля могли самостоятельно определить местоположение известных достопримечательностей столицы, жилых комплексов и социальных объектов.

Не обошлось и без конкурсов. 5 июля были подведены итоги конкурса среди художников, архитекторов, скульпторов "Гүл шахары", который проводился с конца мая по начало июля. Всего было принято 84 эскиза от 62 художников со всего Казахстана. В финал прошли 15 участников, которые смогли воплотить свои идеи в жизнь. Работы оценивало профессиональное жюри. Первое место между собой разделили Абылай Мурашбеков "Цветок индустриальной степи" и Игибаева Малика "Цветы жизни". Они получили по 250 тысяч тенге каждый.

Фото: Zakon.kz

Второе место занял Серікбол Рауан с работой "Ерте-ерте ертеде". Денежный приз – 300 тысяч тенге. Третье место – заняла Минайдарова Айдана с работой "Қоржын с цветами". Приз составил 200 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz

Также в рамках фестиваля проходило несколько конкурсов среди горожан. Конкурс "ILOVEчка" на лучшее признание в любви. На протяжении мероприятия, 5 июля, участники должны были подготовить видео с признанием в любви на одной из оригинальных фотозон и выложить в социальные сети с отметкой организаторов и спонсоров. Победителями стали молодая пара Омиртай.

Конкурс ECODAR "Мой город – мой вклад" был объявлен заранее 1 июля. По его условиям участникам –экоактивистам предстояло рассказать, что они сделали полезного для города. Первое место получила – Екатерина, донор крови с 10-летним стажем. Также с 1 по 5 июля был объявлен сбор пластиковых бутылок. В конкурсе "Астана без пластика" могли принять участие все желающие, независимо от того, сколько бутылок они принесли.

Фото: Zakon.kz

А 6 июля должны будут определить победителей масштабного конкурса флористов Казахстана по оформлению цветочной зоны. По информации организаторов, специально для фестиваля привезли 20 тысяч живых цветов.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, на Gul Astana Eco Urban Open Air прошел publik talk, посвященный деятельности сообществ в сфере экологического отношения к природе, городской среде, осознанному потреблению. Среди участников обсуждения были Ерлан Даирбеков, менеджер проекта ПРООН, Акмарал Агажаева, эксперт проекта ПРООН, эко-амбассадор Мариям Касымова, представители компаний-переработчиков, урбанист Улыбек Киманов и другие.