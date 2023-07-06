20 тысяч живых цветов представили на фестивале в честь дня столицы
Фестиваль объединил экологистов, флористов, урбанистов, экопредпринимателей, художников, музыкантов со всего Казахстана.
"Фестиваль проводится в честь 25-летия столицы с целью создать в Астане экодвижение и показать горожанам значимость переработки вторичного сырья, обратить внимание на проблемы экологии и необходимость изменения экосознания".Продюсер фестиваля Майра Измайлова
Астанчанам представили бесплатные интерактивные зоны, посвященные городским сообществах и их деятельности.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Взрослые и дети смогли поучаствовать в образовательных и эко мастер-классах: по ресайклингу – переработке отходов и изготовление произведений искусства и арт объектов из пластика, апсайклингу – вторичному использованию материалов и вещей с созданием для них нового функционала, сити-гарден – созданию городского сада, бумажной архитектуре, росписи шопперов, созданию летнего букета, изготовлению авоськи.
Фото: Zakon.kz
Одним из интересных предметов на фестивале был велошредер, который дробил пластик для дальнейшей переработки. Каждый желающий мог попробовать покрутить педали.
Фото: Zakon.kz
Такое пространство для переработки на фестивале организовал основатель проекта Rocket Plastic Данияр Бакимов. Команда собирает одноразовый пластик, который наносит колоссальный вред экологии из-за длительного срока разложения. Затем собранный пластик перерабатывают и превращают в ценные вещи.
Фото: Zakon.kz
"Мы можем делать мебель, скамейки для города. Мы тем самым показываем ценность пластика, чтобы люди это видели. Чтобы государство это видело. Проект направлен на изменение сознания, на вовлечение людей. Шредер – это один из видов дробления пластика, этап переработки. Если пластик не раздробить, его невозможно переработать. При измельчении его превращают в сырье, которое можно использовать для дальнейшей переработки во что-то новое. В рамках мастер-класса мы делаем разные маленькие изделия, к примеру, брелок, значок, у меня тут домбра, кобыз есть, цветок. Какие-то такие вещи, которые можно использовать. Соответственно, происходит преобразование отходов во что-то ценное. Люди это видят, понимают ценность, дети понимают, что очень важно для нас".Данияр Бакимов
Еще одним интересным элементом мероприятия были климатические юрты, оформленные в ландшафте природных зон Казахстана. Одна из создателей юрты "Астана. Центральный и Северный Казахстан" – известная художница Лейла Махат.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Вообще вся выставка организована была вокруг одного большого шанырака, где проходил концерт. Те, кто насладился цветами, мог пойти и послушать музыку.
Фото: Zakon.kz
"Я получаю эстетическое удовольствие. В восторге от композиций. Необычно все собрано. Все очень красиво, хожу - любуюсь и наслаждаюсь. Я люблю кактусы и розы". Посетитель фестиваля, Мария
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Не менее интересной оказалась зона урбанистики. Здесь была представлена зеленая карта Астаны, где горожане могли отметить лучшие места для зеленых парков, а также указать на ней, где растет их любимое дерево и выбрать цветок – символ столицы. Урбанист Улыбек Киманов представил игру "Я - главный архитектор Астаны", в которой гости фестиваля могли самостоятельно определить местоположение известных достопримечательностей столицы, жилых комплексов и социальных объектов.
Не обошлось и без конкурсов. 5 июля были подведены итоги конкурса среди художников, архитекторов, скульпторов "Гүл шахары", который проводился с конца мая по начало июля. Всего было принято 84 эскиза от 62 художников со всего Казахстана. В финал прошли 15 участников, которые смогли воплотить свои идеи в жизнь. Работы оценивало профессиональное жюри. Первое место между собой разделили Абылай Мурашбеков "Цветок индустриальной степи" и Игибаева Малика "Цветы жизни". Они получили по 250 тысяч тенге каждый.
Фото: Zakon.kz
Второе место занял Серікбол Рауан с работой "Ерте-ерте ертеде". Денежный приз – 300 тысяч тенге. Третье место – заняла Минайдарова Айдана с работой "Қоржын с цветами". Приз составил 200 тысяч тенге.
Фото: Zakon.kz
Также в рамках фестиваля проходило несколько конкурсов среди горожан. Конкурс "ILOVEчка" на лучшее признание в любви. На протяжении мероприятия, 5 июля, участники должны были подготовить видео с признанием в любви на одной из оригинальных фотозон и выложить в социальные сети с отметкой организаторов и спонсоров. Победителями стали молодая пара Омиртай.
Конкурс ECODAR "Мой город – мой вклад" был объявлен заранее 1 июля. По его условиям участникам –экоактивистам предстояло рассказать, что они сделали полезного для города. Первое место получила – Екатерина, донор крови с 10-летним стажем. Также с 1 по 5 июля был объявлен сбор пластиковых бутылок. В конкурсе "Астана без пластика" могли принять участие все желающие, независимо от того, сколько бутылок они принесли.
Фото: Zakon.kz
А 6 июля должны будут определить победителей масштабного конкурса флористов Казахстана по оформлению цветочной зоны. По информации организаторов, специально для фестиваля привезли 20 тысяч живых цветов.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, на Gul Astana Eco Urban Open Air прошел publik talk, посвященный деятельности сообществ в сфере экологического отношения к природе, городской среде, осознанному потреблению. Среди участников обсуждения были Ерлан Даирбеков, менеджер проекта ПРООН, Акмарал Агажаева, эксперт проекта ПРООН, эко-амбассадор Мариям Касымова, представители компаний-переработчиков, урбанист Улыбек Киманов и другие.