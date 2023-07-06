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Бой грандов в Шымкенте

Ордабасы - Астана Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает расклады на ответный кубковый полуфинал между "Ордабасы" и "Астаной".

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"Ордабасы" (Шымкент) – "Астана" (Астана). 6 июля, 21:00 (время Астаны).

Первый матч – 0:1

В прошлогоднем розыгрыше эти соперники также встречались на стадии полуфинала Olimpbet-Кубка Казахстана, и тогда "Ордабасы" сумел превзойти "Астану", а затем и прибрать к рукам трофей.

В первом кубковом полуфинале сезона-2023 столичная команда одержала домашнюю победу с минимальным счетом 1:0 и немного приблизила себя к решающему матчу турнира.

Однако на своем поле "Ордабасы" сделает все возможное, чтобы ликвидировать этот небольшой дефицит, и аналитики Olimpbet полагают, что у коллектива Александра Седнева есть очень неплохие шансы на реванш: П1 – 1.95, Х – 3.8, П2 – 3.4.

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